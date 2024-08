L'éternité, dans un monde numérique, c'est long, surtout vers la fin

Qu’est-ce que l’immortalité, quand elle devient numérique ? Céline Lambert vit dans une société où la frontière entre réalité et virtualité s’estompe de plus en plus. Elle qui travaille dans le secteur médiatique se confronte chaque jour un peu plus à ce questionnement : désormais, la technologie fournit des avatars par lesquels l’humanité subsiste après la mort.

Son compagnon, Adrien, est un homme d’affaires influent qui travaille sur un projet ambitieux de construction d’un data center dans le désert. Dans cet espace, seront ainsi stockées les datas de chaque propriétaire d’avatar, donnant ainsi un semblant d’éternité.

Céline, de son côté, est confrontée à une profonde crise existentielle. Elle est hantée par les souvenirs de son père, décédé, mais dont l’avatar numérique continue de lui parler, rendant son deuil complexe.

Il faut saluer ici la construction narrative, particulièrement soignée : Jennifer Richard utilise une narration omnisciente, qui retrace les pensées et émotions de chaque personnage. Le rythme du récit est fluide, alternant entre des moments de calme introspectif et des scènes de tension dramatique.

Au fil de l’intrigue, Céline se débat avec les implications de cette nouvelle technologie, tiraillée entre son attachement aux souvenirs réels de sa vie et l’attrait d’une immortalité artificielle. Sa relation avec Adrien en pâtit à mesure que leurs visions de l’avenir divergent – l’un emporté dans sa foi en ses travaux, quand l’autre cherche un sens à sa vie au-delà des promesses numériques.

Au milieu, leur fille, Zoé, déjà influencée par les applications et les algorithmes symbole d’une génération qui aspire à un compromis viable…

Le sujet intéresse la littérature depuis quelque temps désormais — le cyberpunk avait ouvert la voie. On conseillera donc, en complément de ce roman, la bande dessinée de Robert Venditti et illustrée par Juan Doe, Clones (The Surrogates en VO, chez Delcourt. Trad. Jérôme Wicky) qui avait donné un film avec Bruce Willis, plutôt fidèle et vraiment pas désagréable.

Reste que La Vie Infinie captera l’attention – on lui souhaite, pour ce qu'il explore l'un de ces futurs qui sont déjà presque notre présent.

Retrouver un extrait en avant-première.

À paraître le 22 août.

