Sombres mythes : Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres

Tout débute avec Bernadeta, une femme corpulente et malade, alitée, dont la respiration laborieuse et les ronflements remplissent la maison de bruits inquiétants. Margarida, qui partage son foyer, veille sur elle, attendant la mort de Bernadeta, convaincue que par sa vie de pécheresse lui sera refusée la grâce divine.

Ah, la rédemption et la prière... Pour Margarida, rien ne semble exister en dehors de ces espoirs, qu’elle nourrit tant pour elle-même que pour les membres de sa famille. Or, la plupart sont morts dans des circonstances mystérieuses ou tragiques. Et en elle, vivent ces récits que l’on colporte dans les montagnes : des créatures mythiques ou diaboliques, qui auront croisé la route des vivants. Ici, mythes et réalité se confondent souvent, au point que l’on ne dissocie jamais vraiment les uns de l’autre...

Dans cette atmosphère rurale et archaïque, l’existence est marquée par la rudesse de l’environnement. Sacrifice, peurs, luttes, survie : l’endroit ressemblerait à un purgatoire pour âmes souffrantes.

Mais nul ne prie avec tant de ferveur sans avoir en son propre passé de sombres secrets à dissimuler ou des fautes transmises d’une génération à une autre. Quels pactes furent passé dans la famille de cette femme, avec quelles forces obscures, avec pour uniques témoins les montagnes environnantes ? Muets, ces massifs ? Peut-être... jusqu’au jour où ils dévoileront ce qu’ils savent.

De la brutalité des relations mères-filles à la résilience devant des traditions tyranniques, Je t’ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres d’Irene Solà est un chef-d’œuvre de la narration fragmentée et poétique. Une toile complexe de récits se tisse au fil des pages, dévoilant toutes les facettes d’une histoire à reconstituer.

Irene Solà joue ainsi avec le lecteur, à qui elle propose des descriptions aussi lyriques que ses dialogues s’avèrent percutants. Au milieu de paysages millénaires s’agitent les humains, avec leurs conflits qui n’ont pas plus d’incidence sur les lieux qu’une goutte d’eau tombée dans une flaque. Toute la condition humaine est là : de ce microcosme, la romancière tire des problématiques universelles, avec pour trame de fond, une critique incisive des structures sociales patriarcales.

L’écriture de Solà est hypnotique, à même de transporter le lecteur dans les ténèbres du cœur humain, tout en illuminant les moments de beauté et de grâce. Nul n’est contraint de plonger dans l’abîme plus de 4000 ans...

À paraître le 19 août.

