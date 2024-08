Bryan Talbot et Frans Masereel intronisés au Hall of fame du 9e art

Bryan Talbot, né le 24 février 1952 à Wigan, Lancashire, est une figure emblématique du roman graphique britannique. Reconnu comme le père du roman graphique britannique, il a marqué l'histoire de son art à travers une œuvre prolifique et variée, partant du fanzinat jusqu'aux plus grandes maisons d'édition. Il y allie humanisme et engagement, et utilise la fiction pour aborder des thématiques majeures de notre époque.

Talbot a débuté sa carrière en 1969 avec des illustrations pour le magazine Mallorn de la British Tolkien Society. Dans les années 1970, il a collaboré à de nombreux fanzines et comics underground britanniques. Sa renommée s'est affirmée avec The Adventures of Luther Arkwright, une œuvre novatrice qui mêle science-fiction, histoire et espionnage, considérée comme l'un des premiers romans graphiques britanniques. Ce travail l'a conduit à collaborer avec 2000 AD, où il a contribué à des séries populaires telles que Nemesis the Warlock et Judge Dredd.

En 1995, il publie The Tale of One Bad Rat, un roman graphique sur les abus sexuels infantiles, qui lui a valu plusieurs prix, dont un Eisner Award. Il a également travaillé pour des gros éditeurs américains comme DC Comics, contribuant à des titres célèbres tels que Hellblazer et Sandman, et a écrit une histoire de Batman pour Legends of the Dark Knight.

Plus récemment, Bryan Talbot a créé la série Grandville (Delirium, trad. Philippe Touboul), un thriller steampunk publié dans neuf pays et nommé pour le prix Hugo. En collaboration avec son épouse Mary M. Talbot, il a coécrit Dotter of Her Father's Eyes, lauréat du Costa Biography Award en 2013. En 2023, ils publient Armed with Madness, dédié à Leonora Carrington, dernière peintre du mouvement surréaliste originel. C'est également avec sa femme qu'il publie Louise Michel - La vierge rouge (éditions Vuibert, trad. Basile Béguerie), une bande dessinée sur cette figure féministe et incontournable de la Commune de Paris.

Actuellement, son éditeur francophone Delirium nous apprend que Talbot travaille sur un prequel de Grandville intitulé The Casebook of Stamford Hawksmoor, prévu pour 2025, alors qu'un nouveau tome de la série sera publié le 6 Septembre 2024.

Un auteur belge dans le cru de 2024

Parmi les autres auteurs qui ont eu cette année l'honneur d'entrer dans le Eisner Hall of Fame se trouve Frans Masereel, graveur, peintre et illustrateur belge, récompensé à titre posthume. Né en 1889 à Blankenberge et mort en 1972 à Avignon, cet artiste libertaire puis communiste, antimilitariste et humaniste s'est distingué par des œuvres engagées qui dénoncent les horreurs de la guerre et les injustices sociales.

Stefan Zweig disait à propos de ses xylographies que « par elles seules pourrait être reconstruit notre monde contemporain, et de surcroît rien que ces feuilles nous donneraient à saisir l'esprit dangereux, le génie et les remous psychiques de notre époque ».

Maitre de la gravure sur bois, il a notamment illustré des œuvres de Baudelaire, Verhaeren, Maeterlinck, Kipling ou Blaise Cendrars. Il a également signé plusieurs livres d'illustrations, à retrouver aux éditions Martin de Halleux ou aux éditions du Ravin Bleu. Il a influencé de grands noms du 9e art, tels que Will Eisner lui-même, ou encore Art Spiegelman qui dit s'être inspiré de son œuvre pour créer Maus.

Les autres auteurs entrés cette année au Hall of Fame sont les suivants : Klaus Janson, Jim Lee, Mike Mignola, Jill Thompson, Creig Flessel, A. B. Frost, Billy Graham, Albert Kanter, Warren Kremer, Oscar Lebeck, Keiji Nakaszawa, Noel Sickles, Cliff Sterrett, Elmer C. Stoner, George Tuska, Kim Deitch, Gary Groth, Don McGregor, Ron Turner, Lynn Varley et James Warren.

Crédits image : Bryan Talbot, CC BY-SA 2.5 / Frans Masereel par Jules De Bruycker, Domaine public