Le Buzuk : chienne de vie !

Du collectif activiste au teckel qui prend une sacrée place, les liens sont pourtant plus nombreux — une telle coïncidence relèverait de l’improbable ! Joséphine est une femme âgée, dont le quotidien est ponctué de défis — principalement la solitude qui pèse après la perte de son mari, Jacques. Mais les relations avec ses enfants et petits-enfants ne sont pas non plus exemptes d’anicroches.

Le récit est ouvert par une scène où des élagueurs s’occupent du tilleul dans son jardin : Joséphine reçoit dans le même temps un manuscrit envoyé par sa petite-fille Jade. Intitulé « Journal de Joséphine L. », il a tout du cadeau d’anniversaire.

Au fil du roman, on s’immerge avec Joséphine dans la lecture de ce journal, qui provoque nombre de réflexions tant sur le passé que le présent. Joséphine se remémore des moments en famille, des conversations tendues avec ses filles, Doris et Ève, et des situations où elle se sentait dépossédée de son rôle de grand-mère.

Et au milieu de tout cela, Le Buzuk, qu’elle hésite à garder. Ou s’en séparer ? Un choix qui reflète en réalité son propre conflit intérieur : avancer dans la vie qu’il lui reste ou rester attachée aux souvenirs. Mais Le Buzuk se comporte (si, si,) comme un personnage à part entière, avec ses propres humeurs et attitudes, que Joséphine observe avec attention : et si le chien lui-même lui indiquait une voie à suivre ?

Et ce golf qui se profile, sur un site naturel qu’elle affectionne particulièrement, la « Couette de plumes » ! Joséphine rejoint une association locale pour défendre cet espace : un engagement qui témoigne de cet attachement à son territoire, autant qu’un rejet des saccages écologiques qu’entraînerait cette construction. Donner du sens, lutter contre l’isolement… Mais que faire de ce chien ?

Dans un monde bien contemporain, et hautement poétique, Marie Kelbert nous donne le portrait d’une anti-Tatie Danielle, sur fond d’écologie, de résistance et de lien à la terre, aux souvenirs et à la communauté qui l’habite. Des personnages hauts en couleur et des situations cocasses ponctuent ce premier roman.

Comme une chronique du quotidien, Le Buzuk séduit pour cette fraîcheur ambiante et la richesse de son écriture. Dans ce microcosme attachant, chaque détail contribue à la construction d’un univers où l’on trouve ses marques. Un réalisme poétique, presque magique, confère au texte une savoureuse dimension.

Une lecture où les enjeux contemporains interrogent la vie collective, et surtout, des personnages inoubliables.

À paraître le 21 août.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première