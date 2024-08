Les femmes de nos vies : fresque entre intime et nostalgie

Canesi et Rahmani tissent avec brio un récit polyphonique où les destinées croisées de plusieurs femmes et hommes dévoilent les complexités de l’âme humaine. Elena, de retour à Paris après cinq ans d’exil, espérait y retrouver une certaine renaissance : c’est le contraire. La ville ravive des souvenirs douloureux, notamment celui de son amour perdu, Mourad : une rencontre, marquée par une étrange légèreté lors d’une soirée costumée, rapidement devenue une relation intense et tumultueuse.

Mourad, séduisant autant que mystérieux, traîne un passé lourd de secrets, qui ont fini par briser cette idylle. L’immense bonheur de ces instants se brise alors qu’Elena, fragile et passionnée, vit une descente aux enfers. Lorsque Mourad l’abandonne, c’est au propre comme au figuré qu’il la laissera exsangue.

Suzanne est une octogénaire réjouissante qui vit à Cannes : elle s’épanouit entre les géraniums et des souvenirs. Veuve de Nicolas, elle a trouvé dans la compagnie de Judith, une amie rencontrée par hasard, un réconfort devant le passé bien vivant. Elle est la rose prédite de Ronsard : les années passent, la beauté s’estompe, mais elle fascine par cette force qu’elle investit dans son quotidien. Solaire, Suzanne, mais dans son havre méditerranéen, les ombres persistent. Les moments en compagnie de Nicolas reviennent avec une douloureuse intensité.

Les récits se superposent et se répondent, enrichis par l’histoire de Malika, mère de Mourad, restée seule à Alger. C’est la solitude qui l’étouffe depuis le départ de son fils pour Paris : son existence, autrefois rythmée par l’attention qu’elle lui portait, s’est désormais vidée de sens. Ancrée dans les traditions et la foi, Malika traverse des bouleversements intérieurs qu’elle peine à exprimer. L’évocation de Mourad rappelle son mari disparu — et les similitudes entre les deux hommes pèsent lourdement sur son existence…

Quant à Mourad, tout part de cette amitié d’enfance avec Pierre qui s’est muée en un lien plus profond et ambivalent à l’âge adulte, pour aboutir à sa relation complexe avec Nicolas. Les lettres qu’il retrouvera, après sa mort, lui ouvriront une nouvelle perspective sur leur vie commune. Dans cette maison familiale, il se confronte à des écrits qui ravivent le passé…

De la famille aux amitiés en passant par les amours perdus, Les femmes de nos vies est une œuvre intense et touchante : les douleurs et les joies de la vie s’entrelacent, montrant avec acuité la complexité des relations humaines. Les personnages, tous habités par leurs propres démons, sont dépeints avec une justesse qui émeut et captive. Ce roman confirme une fois de plus le talent de Canesi et Rahmani pour explorer les méandres de l’âme avec une sensibilité rare.

Retrouver un extrait en avant-première.

À paraitre le 21 août.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première