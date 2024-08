Népal : des ouvrages inspirants pour préparer son voyage

Le Népal, niché au cœur de l'Himalaya, est une destination touristique incontournable qui séduit par sa diversité et sa richesse culturelle. Ce petit pays montagneux offre une palette d'expériences uniques qui enchantent les voyageurs du monde entier. C’est un pays enclavé situé en Asie du Sud, pris entre deux géants : la Chine au nord et l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest. Cette position géographique unique fait du Népal un carrefour culturel et géographique fascinant. Le pays s'étend sur une superficie d'environ 147 181 kilomètres carrés et est caractérisé par une topographie extrêmement variée.

Pour les amoureux de la nature, le Népal est un véritable paradis. Les majestueuses montagnes de l'Himalaya, dont le célèbre Mont Everest, offrent des panoramas à couper le souffle. Les treks, comme ceux du camp de base de l'Everest ou du circuit des Annapurnas, sont des aventures inoubliables qui permettent de découvrir des paysages époustouflants et de rencontrer des communautés locales accueillantes.

Le Népal, entre spiritualité et exigence sportive

Mais le Népal ne se résume pas qu'à ses montagnes. La capitale, Katmandou, est un véritable joyau culturel avec ses temples, ses palais et ses places animées. La place Durbar, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un témoignage vivant de l'histoire et de l'architecture népalaise. Les rues étroites et colorées de la ville sont parsemées de boutiques d'artisanat, de restaurants locaux et de marchés animés, offrant une immersion totale dans la culture népalaise.

Pour ceux qui cherchent la spiritualité, le Népal est une terre sacrée. Les temples hindous et bouddhistes, comme le temple de Pashupatinath et le stupa de Boudhanath, sont des lieux de pèlerinage importants où l'on peut ressentir une profonde sérénité. La ville de Lumbini, lieu de naissance de Bouddha, est un autre site incontournable pour les pèlerins et les curieux. Mais, malgré la beauté de leur pays, de nombreux Népalais ont font le choix de s’expatrier, bien souvent pour des causes économiques, ce qui les conduit par la suite à utiliser un transfert d’argent en ligne vers le Népal afin de subvenir aux besoins des membres de leur famille qui sont restés sur place.

La diaspora népalaise envoie des milliards de dollars en transferts de fonds chaque année, ce qui constitue une part significative du produit intérieur brut (PIB) du Népal. Ces remises d'argent sont essentielles pour soutenir les familles restées au pays, améliorer les conditions de vie et stimuler l'économie locale. Elles sont souvent utilisées pour financer l'éducation, la santé, la construction de maisons et même des investissements dans des petites entreprises. Les expatriés jouent également un rôle important dans la promotion de la culture et des traditions népalaises à l'étranger. Les festivals, les événements culturels et les associations communautaires organisés par les Népalais expatriés contribuent à préserver et à diffuser la culture népalaise à travers le monde. De plus, ces communautés servent de pont entre le Népal et les pays d'accueil, facilitant les échanges culturels et les partenariats internationaux.

Mais, le Népal reste une destination idéale pour les amateurs de sports d'aventure. Le rafting sur les rivières tumultueuses, le parapente au-dessus des vallées verdoyantes et le VTT dans les sentiers de montagne sont autant d'activités qui promettent des sensations fortes et des souvenirs inoubliables.

Le Népal : une destination mythique

Tout d’abord, découvrons le visage du Népal des années 50 grâce à l’ouvrage Le Tigre de Katmandou, signé par Michel Peissel (éditions Paulsen, 200 pages, 25 €). Il faut tout d’abord dire un mot sur l’auteur, à la fois ethnologue, explorateur et écrivain qui a lui-même découvert tout d’abord le Tibet à travers un livre : celui de Fosco Maraini : Tibet secret, qui fut publié en 1951. C’est de là qu’est né son amour pour le Tibet notamment.

Derrière l’expression métaphorique du Tire du Katmandou se cache un certain Boris Lissanevitch. Ce dernier, exilé russe, cadet du tsar, danseur de ballet, chasseur de tigres, entrepreneur tenace, aventurier mondain aux poches trouées et buveur invétéré, est un personnage digne d'un roman de Kessel. Il fut le premier à ouvrir les portes du Népal à l'Occident. Michel Peissel l'a rencontré à plusieurs reprises dans son palace de Katmandou et en dresse le portrait dans un livre qui ressuscite le Népal des années 1950, une décennie où le petit royaume himalayen émergea du Moyen Âge pour s'ouvrir au monde. Autre titre qui fait revivre le Népal du passé, celui d'Alexandra David-Néel : Au coeur des Himalayas, qui revient sur un voyage accompli au début du XXème siècle.

Un voyages immobile selon Matthieu Ricard

Continuons avec Matthieu Ricard, le moine bouddhiste qu’on ne présente plus tant il a l’habitude de se produire sur les plateaux de télévision. Son livre Un voyage immobile (Editions de La Martinière, 25 €, 192 pages), invite à une exploration intérieure et à une réflexion profonde sur la vie, la spiritualité et la quête de sens. Matthieu Ricard, qui est aussi photographe et écrivain, partage dans cet ouvrage ses pensées et ses expériences, offrant au lecteur une perspective unique sur la manière de vivre pleinement et de trouver la paix intérieure.

Tous les ans, Matthieu Ricard passe quelques temps dans l’ermitage de Péma Ösel Ling, niché sur les hauteurs de Katmandou. Immergé dans une nature splendide, entre les vallées luxuriantes du Népal et la chaîne himalayenne, il consacre des heures à la méditation, écoutant et accueillant la lumière qui se dévoile à ses yeux émerveillés. Avec cet ouvrage, il nous invite à partager ces instants magiques d’harmonie avec la nature à travers une centaine de ses photographies, capturées près de son ermitage. C’est un voyage immobile au cœur des contreforts de l’Himalaya népalais, un voyage visuel et spirituel enrichi par une sélection de citations inspirantes.

Voyager à travers les livres

Mon nouveau souffle sur les routes du Népal (2023, éditions Le Lys Bleu, 160 pages, 18,90 €)

L’autrice Carole Jundt est une amoureuse du Népal et des voyages qui nourrissent son inspiration et son émerveillement face à la grandeur de la nature. Si les terres qu’elles présentent nous paraissent très lointaine, elle sait les rendre proches, presque familières.

A travers une nature parfois luxuriante, elle nous entraîne dans des scènes de rencontres toujours enrichissantes, ce qui nous permet de mieux comprendre un lieu qui reste encore aujourd’hui auréolé d’une certaine aura mythique. Quelques moments de grâce jalonnent ces pages inspirantes.

Népal, terre de trek – Sur les chemins du sacré (Editions Emmanuel Vandelle, 160 pages, 2015)

Pour les amoureux de l’expérience trek dans des endroits bien éloigné de notre confort occidental, cet ouvrage nous amène à suivre deux treks en lodges qui nous font découvrir un autre visage du Naépal, au-delà de la seule carte postale. Mais il faut souligner que ce petit livre associe avec merveille les textes et les images pour nous transporter dans un univers lointain et inspirant.

Que dire des noms qui appellent le voyage, comme Illam, Janakpu, Lumbini, Tansen, Panauti, Ghorka. Autant de ville qui s’offrent aux voyageurs et qui invitent aux visites. Pour suivre les traces de l’auteur, Jacob Gerard, il faudra tout de même avoir une condition physique adéquate. On ne s’engage pas dans un treck sans une préparation digne de ce nom... Le mieux est certainement de s'entourer d'un guide et d'une équipe compétente que l'on pourra récompenser avec générosité une fois rentré en France avec ACE Money Transfer, qui propose en plus en ce moment de gagner des lots par tirage au sort : il faudra cliquer ici pour connaître toutes les conditions de participation.

Couleurs du Népal. A pied à travers le royaume de Lho (goWare, 2018, 19,99 €, 138 pages)

Dernier ouvrage de notre sélection, Couleurs du Népal nous entraîne dans les pas de Nicole Guillon, en suivant un treck plutôt difficile. Mais la lecture est extrêmement fluide, par contraste. On assiste à des scènes du quotidien dans un parcours plutôt peu pratiqué par les touristes. Ce récit de 200 kilomètres parcourus à travers les montagnes de l’Himalaya est véritablement revigorant et donne particulièrement envie de décoller pour aller suivre les traces de l’autrice.

Les photos associées au texte invitent à la découverte, mais contribuent aussi fortement au partage des émotions face à des paysages sublimes et des instants d’une rare intensité. On découvre alors la région du Mustang, un lieu peu connu et pourtant qui mérite très fortement le détour. Alors, si vous aimez la montagne et la spiritualité, ce sera peut-être votre prochaine destination !

Crédits illustration Pexels CC 0