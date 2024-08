Romans, témoignages : cinq livres pour aborder les Jeux paralympiques

Murène par Valentine Goby

Ce roman suit François, un jeune homme de 22 ans, qui, après un grave accident en 1956, se retrouve amputé des deux bras. Le récit explore sa douloureuse réadaptation à la vie et son combat pour retrouver une dignité, notamment à travers la pratique de la natation. Au-delà de l'histoire individuelle, le livre évoque l'émergence du handisport, se terminant aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 1964. Le roman illustre le courage et la résilience face à l'adversité.

Fais de ta vie un rêve par Nabil Fékir et Claire Lauffenburger

Voici un témoignage autobiographique du footballeur Nabil Fékir. Il raconte son parcours depuis son enfance dans une famille modeste jusqu'à devenir un joueur de renommée internationale. Le récit met en avant les valeurs de travail, de persévérance et de passion qui ont guidé Fékir tout au long de sa carrière, malgré les défis et les blessures. Le livre est également un hommage à ses racines et à son entourage qui l'a soutenu.

Merci Alice, de Caroline Franc

Ce roman dresse le portrait d'Alice, une femme pleine de vie, mais atteinte d'un cancer incurable. Le livre aborde avec sensibilité et humour la manière dont elle et son entourage affrontent cette épreuve. Alice décide de profiter pleinement de chaque instant qui lui reste, inspirant ceux qui l'entourent à faire de même. Le récit est un hommage à la vie, à l'amitié, et à la résilience face à la maladie.

À vive allure, par Yulimar Rojas

Cette autobiographie retrace le parcours extraordinaire de Yulimar Rojas, une athlète vénézuélienne qui, malgré les difficultés de son enfance dans les bidonvilles de Caracas, est devenue une championne paralympique. Le livre explore les défis qu'elle a dû surmonter, notamment son handicap, et sa détermination à exceller dans le sport. Son histoire est un exemple puissant de résilience et d'inspiration pour les jeunes du monde entier.

De l'enfer à la lumière, de Pierre Moniz-Barreto

Ce témoignage poignant raconte la descente aux enfers de Pierre Moniz-Barreto, un cadre dynamique qui, après un burn-out, se retrouve confronté à la dépression. Le livre décrit son parcours de rétablissement, aidé par l'art, la méditation et un changement radical de vie. C'est un récit d'espoir et de renaissance, offrant une réflexion profonde sur les dangers de l'épuisement professionnel et les moyens de retrouver un sens à la vie.

