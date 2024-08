Jeux olympiques : 5 livres pour la dernière ligne droite de Paris 2024

Vive les Jeux ! Hervé Le Goff

Véritable succès, cet ouvrage joue sur l’anthropomorphisme pour ouvrir les Jeux des Animaux. Toujours plus loin, plus haut, plus fort ! Les athlètes des six continents vont vous étonner. Vive le sport ! Du flambeau aux podiums, les animaux nous en font voir de toutes les couleurs ! Les Jeux olympiques sont en fête : athlétisme, lutte, natation, tir à l’arc, gymnastique, sports collectifs, supporters en délire...

Esprit d’équipe, amitié, dépassement de soi, respect... tout y est ! Et toujours, une touche d’humour irrésistible ! Le javelot cigogne, la taupe qui tire dans le dos du juge, le poulpe qui s’emmêle aux barres asymétriques... Que vivent les jeux, que vive le sport et que vive l’humour !

Invisible sous la lumière, de Carrie Snyder

Aganetha Smart, une ancienne athlète centenaire, vit désormais dans un hospice, confinée à son fauteuil roulant et oubliée de tous. Malgré des difficultés à s’exprimer avec les infirmières, elle conserve un esprit vif et malicieux. Un jour, deux inconnus lui rendent visite, prétendant vouloir réaliser un documentaire sur sa carrière. Aganetha, bien que méfiante et ne reconnaissant pas la jeune fille, trouve son visage étrangement familier.

Ce voyage dans le temps plonge Aganetha dans ses souvenirs les plus marquants : la vie à la ferme avec sa famille, les épreuves de la guerre et des maladies, et la découverte de sa passion pour la course. Cette passion lui permet de rencontrer Glad, son amie et rivale, Johnny, son grand amour, et de vivre son heure de gloire aux Jeux olympiques de 1928. (trad. Karine Lalechère)

Courir, de Jean Echenoz

Paru en 2008, cette biographie romancée évoque le parcours de l’athlète tchèque Emil Zátopek — s’inscrivant dans une série de vies imaginaires, où Echenoz explore des personnages réels à travers une narration littéraire. Le récit débute avec l’invasion de la Tchécoslovaquie par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Âgé de dix-sept ans, il travaille dans une usine de chaussures. N’ayant aucune inclination pour le sport, il est néanmoins obligé de participer à une course, révélant ainsi son talent naturel pour la course de fond.

Zátopek devient rapidement une figure incontournable de l’athlétisme, notamment lors des Jeux olympiques de 1952 à Helsinki, où il remporte trois médailles d’or dans des épreuves de fond (5000 m, 10.000 m, et marathon). Sa carrière sportive est marquée par des victoires spectaculaires, mais aussi par un style de course unique et peu orthodoxe, ce qui le rend encore plus fascinant pour le public et les observateurs.

La petite communiste qui ne souriait jamais, de Lola Lafon

Roman biographique centré sur la célèbre gymnaste roumaine Nadia Comaneci, qui a captivé le monde avec sa performance parfaite aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Le livre explore les coulisses de la vie de cette athlète prodigieuse, en combinant faits réels et fiction pour offrir une perspective unique sur son parcours.

Lola Lafon utilise un dialogue imaginé entre la narratrice et une version fictive de Comaneci pour illustrer la rigueur et les sacrifices imposés par le régime communiste roumain. Le roman dévoile les défis physiques et psychologiques auxquels la jeune gymnaste a dû faire face, ainsi que la pression constante pour représenter la supériorité du régime de Ceaușescu.

Le récit ne se limite pas à la carrière sportive de Comaneci, mais examine également l’impact politique et social de son succès, ainsi que la manière dont son image a été exploitée par le régime et interprétée par l’Occident.

Olympia Kyklos, de Mari Yamazaki

Démétrios, jeune peintre de céramiques dans un petit village de la Grèce du 4e siècle avant notre ère, aspire à vivre de son art et à conquérir le cœur de la belle Apollonia. Son destin bascule lorsqu'il est chargé de sauver son village des attaques de la cité voisine. Alors qu'il désespère, un éclair le projette dans le Tokyo de 1964, en pleine période des Jeux Olympiques modernes.

À travers ses aventures dans ce nouveau monde, Démétrios découvre les similitudes et les différences entre les compétitions sportives antiques et modernes, comprenant ainsi les valeurs de l'olympisme et de la compétition. Olympia Kyklos, le manga de Mari Yamazaki, mêle habilement comédie et histoire, offrant une réflexion sur l'évolution des sports à travers les âges. (trad. Ryoko Sekiguchi et Wladimir Labaere)

