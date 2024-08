Fabrice Bakhouche, ancien de Hachette Livre, prend la tête du groupe Ouest France

Actuellement conseiller maître à la Cour des comptes, Fabrice Bakhouche aura pour mission de diriger les activités de Sipa-Ouest-France en collaboration avec les directions de chaque filiale, explique un communiqué.

Il veillera également au respect des valeurs de l’Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, actionnaire du groupe, ainsi qu'à sa raison d’être : « Éclairer, informer, relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun ».

Le groupe Sipa comprend plusieurs entités médiatiques, notamment les quotidiens Ouest-France, Le Courrier de l’Ouest, Le Maine Libre, Presse Océan, et la Presse de la Manche, ainsi que 95 hebdomadaires de Publihebdos et les plateformes d’information Ouest-france.fr, Actu.fr, et 20 minutes.fr.

Fabrice Bakhouche sera responsable de proposer des orientations stratégiques garantissant l’indépendance économique et éditoriale de l’ensemble.

Il participera donc aussi à l'aventure OFTV, nouvelle chaîne de télévision du groupe approuvé par l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, qui devrait être lancé au plus tard le 1er septembre 2025. OFTV, dont le slogan est « La vie, en vrai », vise à mettre en lumière la diversité des territoires français, depuis les communes jusqu'au niveau mondial. La chaîne, conçue à Rennes, devrait diffuser une programmation incluant des JT, fictions, documentaires, et sports, avec un accent particulier sur les préoccupations des personnes vivant hors des grands centres urbains, notamment les 25-49 ans.

Elle adoptera un modèle économique basé sur la publicité, couvrant à la fois la TNT et les plateformes numériques.

Une figure centrale

Âgé de 49 ans, Fabrice Bakhouche connaît bien le secteur des médias. Avant d’intégrer Sipa-Ouest-France, il a occupé le poste de directeur général adjoint de l’Agence France Presse, puis celui de directeur de cabinet au ministère de la Culture.

En 2017, il rejoint le groupe Hachette Livre, leader français de l’édition, où il travaillera jusqu’en septembre 2023. Il a été une figure centrale dans la stratégie et le développement du groupe, notamment suite au remplacement d'Arnaud Nourry par Arnaud Lagardère en 2021.

Son expérience lui a permis de se familiariser avec les défis auxquels sont confrontés les médias et les industries culturelles, tels que le rajeunissement des audiences, la transformation digitale, et la recherche de nouvelles sources de croissance, explique encore le groupe dont il est à présent le patron.

L'Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste (ASPDH), créée en avril 1990 par François Régis Hutin, préside le groupe Sipa Ouest-France pour protéger le journal d'un rachat potentiel et garantir son indépendance. L'organisme, qui contrôle 99,99% de la Société d'investissements et de participations, se veut à but non lucratif.

Depuis 2020, l'association est dirigée par David Guiraud, et compte 60 membres, dédiés à soutenir les stratégies du groupe.

Crédits photo : Hachette Livre