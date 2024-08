Documentaire et livre : Haïti au coeur du Grand Bivouac 2024

Le 18 octobre 2024, la Gaîté Lyrique accueillera une nouvelle édition de ¡Viva Villa!, une initiative des résidences françaises à l’étranger telles que la Casa de Velázquez à Madrid, la Villa Albertine aux États-Unis, la Villa Kujoyama à Kyoto et la Villa Médicis à Rome. Ce rendez-vous annuel met en lumière les recherches et projets initiés par une centaine d’artistes et chercheurs résidant dans ces lieux prestigieux pour des périodes allant de quatre mois à un an.