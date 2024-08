De nouvelles accusations d'agressions sexuelles contre Neil Gaiman

Le média britannique Tortoise, qui avait rendu publics en juillet dernier les témoignages de deux femmes contre Neil Gaiman, récidive. Dans la nouvelle partie d'une enquête sur l'auteur, publiée ce 1er août, le titre a recueilli les récits de deux autres victimes potentielles, qui pointent des agressions sexuelles commises en 1986 et à la fin des années 2010.

« J'avais peur de perdre mon logement »

Le premier témoignage mis en avant par Tortoise est aussi le plus récent, puisque les faits évoqués remonteraient à quelques années seulement. Caroline Wallner a occupé, à partir de 2014, une maison comprise dans une propriété de Gaiman, à Woodstock, dans l'État de New York. Céramiste, elle pouvait utiliser un studio, au sein d'une grange, pour travailler.

Afin de gagner leur vie et de payer leur loyer, Wallner et son mari travaillaient pour Neil Gaiman et son épouse d'alors, Amanda Palmer [le couple a annoncé son divorce en novembre 2022, après 11 ans de mariage, NdR]. Ils entretenaient la propriété du couple, réalisaient des travaux de jardinage ou effectuaient les courses et autres tâches domestiques.

En 2017, la relation entre Wallner et son mari s'achève, et ce dernier se trouve remercié par Gaiman, selon le témoignage fourni à Tortoise. Caroline Wallner ajoute que les activités de son mari auprès du couple Gaiman-Palmer fournissaient la majeure partie de leurs revenus et assuraient la location de la maison. « Wallner et ses trois filles dépendaient désormais de Gaiman, tant pour l'emploi que pour le logement », résume le média britannique.

D'après le récit de la victime présumée, Gaiman aurait alors réclamé des faveurs sexuelles. « Il me disait : “On va avoir besoin de récupérer la maison”. Et je me souviens avoir répondu, parlons en avant. On peut trouver une solution. C'est alors qu'il est simplement venu dans mon studio en me demandant de lui faire une fellation. »

Wallner assure que l'écrivain n'aurait pas usé de force physique, mais d'une pression psychologique pour parvenir à ses fins. « Il pouvait prétendre que c'était consensuel. Mais pourquoi ferais-je une chose pareille ? C'est parce j'avais peur de perdre mon logement », explique-t-elle.

Un accord de non-divulgation

Caroline Wallner assure que la situation décrite se serait prolongée : à chacun de ses refus, Gaiman aurait rappelé la possibilité d'une expulsion de la maison, « mais tu peux prendre soin de moi et je prendrai soin de toi », aurait-il souligné auprès de la victime présumée. En 2021, au cours de la pandémie de Covid-19, Gaiman aurait finalement quitté Woodstock, mais continué, selon le témoignage, à réclamer des faveurs sexuelles à Wallner, en sollicitant ou en envoyant des photographies explicites.

Wallner aurait cessé de répondre aux messages de Gaiman en juin 2021, et, quelques mois plus tard, aurait été invitée à quitter la propriété. Un accord de confidentialité lui aurait alors été proposé par le chargé des affaires de Gaiman, assorti d'un chèque de 5000 $, pour son départ. Elle aurait réclamé un peu plus de temps, afin de trouver un nouveau logement dans les environs, et suivi une thérapie pour traiter des symptômes dépressifs.

En décembre 2021, elle serait revenue vers le chargé des affaires de Gaiman en réclamant 300.000 $ de dédommagement : « 150 pour les questions liées au logement et 150 pour celles liées aux “pressions” à des fins sexuelles », détaille-t-elle auprès de Tortoise. Les deux parties auraient convenu d'une somme de 275.000 $, assortie d'une clause de non-divulgation, qui « stipule et nie que Wallner ait subi de quelconques pertes, préjudices ou blessures dont Gaiman serait légalement responsable ». Le document viserait aussi à l'empêcher d'intenter une action contre l'auteur, ou même à l'évoquer avec « des membres de sa famille, des amis, des associés ».

Après la publication des témoignages précédents par Tortoise, Caroline Wallner indique qu'elle a souhaité prendre la parole à son tour, pour lutter contre « la peur et la honte, deux émotions qui ne devraient pas être les miennes ».

Des relations consenties, selon Gaiman

Auprès de Tortoise, Neil Gaiman a rejeté la version des faits présentée par Caroline Wallner. Il affirme que les relations sexuelles avec elle ont été consensuelles, et que l'expulsion de la maison située sur son terrain a toujours été une possibilité. D'après lui, Wallner, son ex-mari et leurs filles ont vécu dans ce logement « sans payer de loyer » pendant six ans.

Quant à la clause de non-divulgation, elle serait une procédure standard pour éviter des actions en justice coûteuses a posteriori, rédigée à l'aide de termes juridiques courants dans la profession.

Tortoise relaie un autre témoignage, qui porte sur des événements qui seraient plus anciens. En 1986, Julia Hobsbawm, 22 ans, se serait retrouvée aux côtés de Neil Gaiman, alors âgé de 25 ans, dans le studio où elle résidait alors. D'après elle, la situation n'avait rien de romantique entre eux, mais il lui aurait « sauté dessus [...] tout d'un coup » en tentant de l'embrasser « sans son consentement », souligne le média britannique. Hobsbawm aurait ensuite coupé tout lien avec Gaiman.

Sans nier l'événement, Neil Gaiman assure qu'il aurait immédiatement cessé en découvrant la réticence de Julia Hobsbawm, et plaide l'inexpérience d'un jeune homme. Il aurait ajouté « que l'évocation de cet événement au sein d'accusations — celles du précédent article de Tortoise — participerait à une lecture confuse de celui-ci », précise le média.

Deux précédentes accusations

En juillet dernier, Tortoise avait relayé deux témoignages. Le premier émanait d'une femme âgée de 23 ans qui, en 2022, aurait travaillé pour Neil Gaiman en gardant ses enfants, dans une de ses résidences, située en Nouvelle-Zélande. Des agressions sexuelles auraient eu lieu à plusieurs reprises, notamment « des pénétrations sexuelles violentes et dégradantes ». Gaiman avait démenti, assurant que leur courte relation aurait été totalement consensuelle.

L'autre témoin aurait subi des actes sexuels violents qu'« elle ne souhaitait pas et n'appréciait pas », au cours d'une relation amoureuse amorcée en 2005 avec Gaiman. Ce dernier avait rejeté les accusations, assurant que le récit de la femme était influencé par des regrets liés à leur histoire commune.

Photographie : Neil Gaiman, en 2019 (nrkbeta, CC BY-SA 2.0)