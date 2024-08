Sur Le Banc des vieux cons, l'apitoiement n'a pas sa place

Mario Pimiento, narre le quotidien de trois personnages principaux, surnommés Pètembulle, Trognecuite et Fricassée. Ces trois vieillards, liés par une amitié indéfectible et une philosophie commune, se retrouvent chaque matin sur un banc public qu’ils ont eux-mêmes baptisé et peint, revendiquant fièrement leur statut de « vieux cons ».

Ils symbolisent ainsi une certaine résistance à la modernité autant qu’ils expriment leur attachement profond aux traditions et aux souvenirs. À travers leurs discussions, anecdotes et interactions avec les habitants du village, le lecteur plonge dans un univers où le quotidien devient une saga épique et où chaque détail compte.

Dans ce microcosme, fringante image d’Épinal, la camaraderie est de mise : les trois zigues se remémorent, tantôt nostalgiques, tantôt acerbes cette ruralité française emportée progressivement par la modernité. Ils sont la mémoire de liens sociaux forgés au fil de décennies de vie commune, comme une trinité garante d’un collectif où se mêlent réalité et légendes rurales.

Mieux : ces pieds nickelés recomposent toute la richesse d’un patrimoine immatériel transmis oralement de génération en génération. Pètembulle est connu pour son talent inné à produire des bulles sous l’eau — et représente l’enfance et l’innocence perdue. Trognecuite est l’héritier d’une lignée de pêcheurs : un visage buriné qui témoigne de la rudesse de la vie maritime et l’attachement aux traditions. Quant à Fricassée, il devint cuisinier par nécessité : personne n’a son pareil dans la passion pour la cuisine et son habileté à transformer des ingrédients simples en festins.

Et dans leurs conversations, tout y passe : des réflexions de café du commerce aux plus profondes remarques, les désordres contemporains sont rhabillés pour chaque saison et pas façon Vivaldi. La bureaucratie, les changements inéluctables qui affectent le village, l’absurdie qui prévaut dans sa quête d’immédiateté. Depuis ce banc, lieu d’observation privilégié, les compères forment une résistance passive à l’évolution qui déglingue le monde.

Bien entendu, on songe aux Vieux fourneaux, la bande dessinée de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet, où l’amitié entre anciens campe une révolte contre la société moderne. D’ailleurs, le tome 8, Graines de voyous, est prévu le 8 novembre chez Dargaud. De même, on devine parfois en sous-texte La Vie devant soi de Romain Gary, dans cette exploration de la mémoire et des relations intergénérationnelles...

La langue de Mario Pimiento, riche et imagée, se ponctue de régionalismes, associés à des termes argotiques, qui nourrissent le texte : authenticité et une saveur locale, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Et les dialogues pleins de vie, renforce la sympathie que l’on éprouve au contact des trois vieux cons autoproclamés.

Un plaisir de la rentrée qu’on ne boudera pas, pour le plaisir de passer dans le camp des vieux cons...

À paraître le 22 août.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première