Elsa Lafon : “Je suis une très grande fan des Jeux olympiques

« Pour accompagner les Jeux, nous avons sorti trois romans jeunesse, “À chaque passion son histoire”, une collection créée en 2017 voilà plusieurs années et dédiée au sport », explique Elsa Lafon, directrice des éditions Michel Lafon. Elle débuta avec la championne olympique du saut d’obstacles, Pénélope Leprévost avec Penny au poney-club : « Elle est consacrée à la jeunesse des personnalités les plus populaires auprès des enfants – Goal d’Antoine Griezmann, Etoile de Marie-Claude Pietragalla ou Essai de Romain N’tamack. »

Plus récemment, s'y sont ajoutés Victor “Wemby” Wembanyama, l’immense (2m24) basketteur français de 20 ans, la gymnaste malheureuse Mélanie de Jesus Dos Santos, qui à 24 ans annonçait que Paris serait ses derniers Jeux.. Mais, mais... on trouve également un jeune nageur, Léon Marchand, qui vient tout bonnement d’entrer dans l’Histoire de la natation, avec sa ribambelle de médailles d’or.

« Les éditions Michel Lafon ont une longue tradition avec le monde du sport : natation, handball, rugby, foot, basket, les plus grands athlètes et coachs nous ont fait confiance. Et personnellement, je suis vraiment une grande fan des Jeux », assure l’éditrice qui jongle entre sa rentrée littéraire et le suivi des épreuves. « J'avais réservé des places pour plusieurs épreuves, auxquelles nous assistons en famille avec mes enfants, particulièrement heureux de vivre ces moments. »

Car les noms de sportifs prestigieux dans le catalogue de la maison de manquent pas : Rudy Gobert, auteur d’un comic sur le basket, Bash ou encore le roman jeunesse middle-grade, d'un certain LeBron James, We are family (trad. Anath Riveline), qui retrace une partie de son propre parcours. Restons d'ailleurs dans le basket, Game Plan. Ma méthode pour exceller sur la durée, signé par le coach Mike Mancias, que préface justement LeBron.

Parmi les grands coachs français, une mention particulière à Claude Onesta, multimédaillé en tant que coach de l'équipe de France de handball, qui a publié en 2021 Le règne des affranchis. Il est désormais est le manager de la haute performance pour les Jeux de Paris 2024. « Probablement le plus grand coach de l’histoire en sport collectif », insiste l'éditrice.

Plus récemment encore, l'incontournable journaliste sportif Nelson Montfort, qui a tout juste signé ses Mémoires olympiques, balayant 100 années depuis 1924, des « plus grandes émotions du sport olympique ».

« La compétition et la performance sont au cœur de l’édition : l’éditeur doit travailler dur en amont, faire les bons choix, supplanter la concurrence, être en forme le jour J et avoir de la chance », sourit Elsa Lafon.

Un lien plus resserré qu’on ne l’imagine de prime abord : dépassement de soi, (biblio)diversité et innovation. L’éditrice avait déjà souligné par le passé l’importance de rester attentif aux évolutions du marché et d’anticiper les tendances. Une démarche compétitive, qui n’est pas sans rappeler l’esprit des Jeux où le travail et l’adaptation sont essentiels pour l’emporter. De nouvelles façons de créer, propres aux sportifs autant qu’aux auteurs qu’accompagne une maison.

« Notre métier d’éditeur c’est de propulser sur le devant de la scène les plus belles histoires. Celles qui génèrent le plus d’émotions. Celles qui nous surprennent. Les JO regorgent d’aventures passionnantes. De parcours atypiques. De destins tragiques. C’est aussi le parcours des athlètes qui créent l’émotion », poursuit-elle.

Sous sa direction d’Elsa Lafon, la maison développe cette stratégie éditoriale qui équilibre ouvrages grand public et découvertes : « C’est une vraie discipline, qui ressemble à un marathon autant qu’un sprint : on apprend à ménager son énergie, durant les mois qui précède la fabrication de l’ouvrage, autant qu’il faut démarrer au coup de sifflet. Et les autres maisons d’édition s’entraînent de la même manière. »

Alors à quoi ressemblerait alors une médaille d’or pour ce binôme que forment l’éditeur et l’auteur ? « Le contexte des JO me fait penser aux courses de relais. Par exemple, à l’issue de sa fantastique carrière sportive, Laure Manaudou, a coécrit avec Marion Festraëts un témoignage intitulé Entre les lignes », note-t-elle. En octobre 2004, à Athènes, la nageuse remporta trois médailles olympiques — or, argent et bronze — et depuis le début des Jeux de Paris, elle commente, assez logiquement, les épreuves de natation.

« Sous la plume de Marion, Laure y relatait son déracinement, ses entraînements stakhanovistes au côté de son emblématique coach Philippe Lucas, ses amours contrariés, ses succès sportifs, les vertiges de la gloire, les revers de la médaille d’une célébrité trop précoce. En troisième relayeur, l’éditeur Michel Lafon a publié et promu cet ouvrage en 2014 », quelque temps après que la nageuse avait annoncé sa retraite.

Eh bien voilà que dix ans après sa sortie, cette autobiographie sera adaptée : « En effet, le quatrième relayeur sera cette adaptation en série télévisée, qui est en cours, par Newen Studios avec le concours du Bureau des affaires audiovisuelles Matriochka », poursuit l'éditrice.

« Son parcours est empreint de passion, de détermination et de courage, mais aussi de fragilité et de maladresse : dès l’adolescence, Laure a fait vibrer la France et l’a érigée en icône des records », explique Elsa Lafon. « Nous avions en tête le téléfilm culte sur la gymnaste Nadia Comaneci. Cette adaptation télé est une nouvelle vie pour le texte, et une très belle récompense pour l’athlète et la maison d’édition. »

De gauche à droite Maïté Ferracci directrice éditoriale), Laure Manaudou et Elsa Lafon

