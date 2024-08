Manoeuvre indigne” chez Actes Sud : Bertrand Py claque la porte

« Ayant œuvré aux côtés d’Hubert Nyssen, Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani à la création et au développement éditorial de la maison Actes Sud depuis 1980, Bertrand Py quitte ses fonctions, à l’âge de 71 ans. » Ainsi s'ouvrait le communiqué envoyé aux rédactions ce jeudi 1er août par le groupe Actes Sud, signé par son directoire.

Rapidement, après l'annonce de la nouvelle, Bertrand Py s'est manifesté auprès d’ActuaLitté, en demandant un droit de réponse, dans lequel il déplore un texte « équivoque », rédigé et diffusé « sans concertation et à [s]on insu ».

Il pointe par ailleurs « de multiples désaccords avec de mauvaises décisions de gouvernance » du directoire d'Actes Sud, et rectifie en précisant qu'il met lui-même fin, le 31 août prochain, à sa collaboration avec la maison.

« J'ai claqué la porte »

Contacté, Bertrand Py détaille certains éléments qui ont motivé sa décision. Il cite ainsi, parmi les « multiples désaccords » évoqués, « la mise à pied brutale, suite à un signalement, et le licenciement définitif, en pleine campagne de rentrée littéraire, d'Estelle Lemaitre, la directrice de la communication d'Actes Sud ».

« Estelle Lemaitre est une personnalité engagée, très compétente et indocile : elle pose des questions, demande des explications et n'hésite pas à faire savoir quand elle trouve certaines initiatives absurdes », raconte Bertrand Py. Il ajoute avoir accompagné la directrice de la communication à son entretien individuel, jugeant le dossier la concernant « trop léger ».

Selon lui, le signalement à l'origine de la procédure serait « une petite étincelle qui fait s’embraser un contentieux ». Nous avons tenté de joindre Estelle Lemaître, qui ne souhaite pas réagir. Par solidarité avec Estelle Lemaitre, le directeur éditorial a donc choisi de « claquer la porte » du groupe Actes Sud. « J'étais en parfaite activité, j'avais prévu de rester jusqu'en 2028 mais j'ai démissionné, tout simplement. »

Aussi le communiqué du groupe ne reflète-t-il pas, à ses yeux, la réalité de sa décision : « C'est une manœuvre qui est indigne : on ne peut pas présenter les choses aussi simplement, comme si ce départ était fait de pleine convenance. »

Anne-Sylvie Bameule, contactée par ActuaLitté, se refuse à tout autre commentaire, renvoyant au communiqué du groupe.

Un passage délicat

Le contentieux entre Py et le directoire d'Actes Sud, présidé par Anne-Sylvie Bameule depuis le 1er janvier 2023, s'inscrit dans une modification de la gestion du groupe, motivée par sa transmission familiale à la génération suivante.

Depuis 2020, la direction se réorganise, comme l'illustre la composition du directoire : en février de cette année, Bertrand Py et Alzira Martins [secrétaire générale d'Actes Sud] démissionnent de cet organe de pilotage et de gestion. Ils conservent cependant « toutes leurs prérogatives » en matière de politique éditoriale, rappelait alors Françoise Nyssen, à l'occasion de la réunion du conseil de surveillance et du directoire sur le sujet.

Pour les remplacer, Pauline Capitani et Anne-Sylvie Bameule, qui rejoignent ainsi Julie Gautier, entrée en 2017. Toutes trois sont filles de Jean-Paul Capitani, et incarnent donc la volonté d'une transmission familiale de la structure éditoriale. Le 1er janvier 2023, Anne-Sylvie Bameule devient présidente du directoire, suite à la démission de Françoise Nyssen et à la décision du conseil de surveillance (alors présidé par Jean-Paul Capitani).

La mort accidentelle de Jean-Paul Capitani, en avril 2023, aura pour conséquence, dans l'organisation du groupe, de placer Françoise Nyssen à la présidence du conseil de surveillance. Cette année-là, un plan de sauvegarde de l'emploi s’exécute, tandis que les ventes du groupe sont en baisse : Challenges évoque même, dans un article paru il y a un an, une « passe difficile ».

Une vente contestée

Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au sein du groupe : le rachat, en 2021, par les éditions Actes Sud de ses locaux arlésiens auprès des propriétaires. Ces derniers n'étaient autres que Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen eux-mêmes [ainsi que d'autres membres de la famille, réunis par la SAS Le Rosier, NdR], une situation qui avait conduit les salariés et la direction, engagés dans un dialogue au sein du Comité social et économique (CSE), à quelques passes d'armes.

L'Arlésienne citait quelques extraits d'un rapport de séance, en février 2021 : « Le principe de prix de marché a-t-il été respecté ? », s'interrogeaient ainsi les représentants du personnel. Leur crainte concernait le prix de cession du complexe du Méjan, au cœur de l'opération, puisque les tarifs des locaux d'habitation avaient été retenus pour évaluer le coût, plutôt que ceux des locaux professionnels. Au bout du compte, la facture s'alourdissait, soulignait en 2021 le compte-rendu du CSE.

« Les biens achetés peuvent être revendus à destination d’habitation. Il n’est donc pas anormal d’acheter ces biens dans une fourchette correspondante », assurait alors la direction, ajoutant : « On l’achète à ce prix parce qu’on nous le vend à ce prix. »

Le principal intérêt de cet achat étant de libérer Actes Sud du versement d'un loyer à la SAS Le Rosier. « Il est plus intéressant pour une entreprise de rembourser des emprunts afin d’être propriétaire in fine plutôt que de payer un loyer à un propriétaire ad vitam aeternam. D’autre part, le fait d’être propriétaire permet de décider des travaux à mener », plaidait encore la direction.

Les comptes sociaux de l'année 2021, pour la société Actes Sud Participations, indiquaient simplement : « La société Actes Sud a acquis les locaux de son siège social arlésien, opération en partie financée par la mise en place d'un emprunt bancaire », sans plus de précisions.

« En termes de trésorerie, avec le prêt garanti par l’État [PGE], on a un niveau confortable, on peut se permettre cet achat », annonçait encore la direction lors du CSE. Les comptes sociaux de cette même année évoquent la souscription de la maison d'édition « à des PGE pour un montant de 3 millions € ».

Entre 2020 et 2021, la dette d'Actes Sud bondit de 11,5 millions € à 15,3 millions €, avant d'atteindre 17,5 millions € en 2022. En 2022, le résultat net de l'entreprise est même passé dans le rouge, avec une légère perte, d'environ 150.000 €, quand il grimpait à 2,67 millions €, dans le vert, un an auparavant.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0