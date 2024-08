Horta, avocat de Poelaert, La leçon du palais de justice

Victor Horta défend le Palais de Justice de Bruxelles et son architecte, Joseph Poelaert, critiquant les modifications postérieures à 1883. Ancien membre de la Commission de suivi des travaux, Horta fustige ceux qui n'ont pas compris le génie de l’architecte.

Cet écrit inédit, retrouvé dans les archives du Musée Horta, est désormais publié avec des commentaires et des analyses architecturales détaillées, soulignant les similitudes entre l'œuvre de Horta et le Palais de Justice. Des croquis, plans et diverses photographies (superbes) montrent les transformations subies depuis le XIXe siècle.

Ce livre, fruit d'une initiative du CIVA et co-édité par Urban, inclut des contributions variées de spécialistes (juriste, historiens de l’art, architectes) et offre une réflexion sur l'avenir de la fonction judiciaire au sein du Palais de Justice et des propositions pour la reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle visent à enrichir le débat sur sa rénovation en cours.