Pourquoi faut-il organiser sa bibliothèque de gauche à droite ?

Dans son émission sur France Inter, Une idée dans la tête, il explore cette fois l’intuition des nombres. Dès la naissance, explique-t-il, les nouveau-nés possèdent un talent inné pour percevoir les quantités d'objets ou de personnes.

La « bosse des maths »

Des expériences révèlent qu'un bébé peut distinguer des groupes de quatre et douze sons ou images. Cette intuition numérique, que le chercheur qualifie de « bosse des maths », est un sens inné qui sert de fondement aux mathématiques plus formelles enseignées à l'école, affinant et étendant notre capacité à percevoir et à réfléchir aux nombres.

La recherche démontre que de nombreuses espèces animales, y compris les singes, corbeaux, poissons et même les mouches, possèdent également une capacité innée d’arithmétique approximative, essentielle pour la survie.

Par exemple, des lionnes utilisent le sens des nombres pour décider de fuir ou non, selon le nombre d'adversaires. Un petit poisson choisit de nager vers le groupe le plus grand pour augmenter sa protection contre les prédateurs. De même, un singe est capable de calculer le nombre de prunes cachées derrière des écrans pour maximiser sa récompense.

Charles Darwin soutenait déjà en 1871 que les facultés mentales de l'humain ne diffèrent pas fondamentalement de celles des autres mammifères supérieurs. Malgré notre capacité à utiliser le langage et les symboles pour des pensées plus abstraites, nos aptitudes restent ancrées dans l'évolution. Ainsi, tout comme les animaux, nous naissons avec un sens inné des nombres. Des études comparatives entre des singes et des humains montrent des performances similaires dans la reconnaissance de quantités d’objets.

Cependant, la capacité humaine à utiliser des symboles numériques précis nous permet de surpasser les autres espèces dans la discrimination de nombres très proches.

L'espace des nombres

La tendance humaine à orienter les yeux vers la droite pour un grand nombre et vers la gauche pour une plus petite quantité est un phénomène étudié appelé l'effet SNARC, découvert en 1993. Cette réaction indique que notre cerveau traite les nombres en utilisant une représentation spatiale, de gauche (petit) à droite (grand).

Cette correspondance entre nombre et espace s'explique par le chevauchement des régions cérébrales dédiées à ces deux fonctions. Cela influence notre langage et perception quotidienne, suggérant par exemple que, dans une bibliothèque, il est intuitif de numéroter les livres de gauche à droite, en accord avec cette logique spatiale intégrée à notre cognition.

Mais alors, pourquoi la langue arabe se lit-elle, par exemple de droite à gauche ? Stanislas Dehaene répond par la composante culturelle, à ne jamais sous-estimer, ici liée à des pratiques spirituelles et traditionnelles. Et de rappeler que même dans les pays qui parlent arabes, certaines normes universelles, comme l'orientation des axes dans les graphiques mathématiques, sont toujours maintenues de gauche à droite.

Les jeunes enfants, tout comme les singes et les corbeaux, perçoivent les grands nombres comme étant plus proches les uns des autres comparativement aux petits nombres, qui leur semblent plus espacés. Cette perception peut rester floue sans éducation formelle en mathématiques, comme le montrent les recherches menées avec les Mundurucu d'Amazonie, un peuple indigène du Brésil, dont les membres ne distinguent pas clairement les quantités au-delà de cinq.

Pour aider à surmonter cette difficulté, la recherche suggère d'utiliser des supports visuels comme des frises numériques dans les salles de classe, permettant aux enfants de visualiser les nombres disposés régulièrement et d'améliorer leur compréhension de la relation entre les nombres.

