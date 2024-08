Virgile Legrand, éditeur de “livres rares

Cette initiative, qui en est à sa dixième édition, a été précédemment géré par l'association du livre d'artiste 74 Michel Butor de 2015 à 2018, et par la commune de Lucinges de 2010 à 2014. La fête a pour but de mettre en valeur le livre d'artiste à travers des auteurs, des plasticiens et des éditeurs, enrichie par des activités diverses telles que des spectacles, lectures, rencontres, conférences et installations plastiques.

L'événement se déploie sur quatre sites principaux à Lucinges : Le Manoir des livres, un centre dédié aux livres d'artiste, ouvert après de longs travaux et baptisé en hommage à Michel Butor qui s'était installé dans la commune en 1989. La maison Michel Butor, désormais appelée À l’Écart, sert de résidence d'artistes et conserve le bureau de l'écrivain. Un espace muséographique au rez-de-chaussée y est également consacré à son œuvre.

La Bibliothèque Michel Butor, située au cœur du village, offre un lieu de rencontre convivial et possède une collection des œuvres d'édition courante de Butor. Enfin, la salle La Grange, salle communale de Lucinges, accueillera une partie des exposants ainsi que le Poématon.

Une exposition se déroulera du 12 octobre, et ce jusqu'au 2 mars 2025, au Manoir des livres, intitulée Éditions Virgile, livres rares.

Virgile Legrand, fondateur des éditions Virgile en 1998, a consacré son activité éditoriale à la littérature et à la bibliophilie contemporaine, un concept qui fait écho à la tradition du beau livre initiée au début du XXe siècle par des éditeurs-galeristes tels qu'Ambroise Vollard, Daniel-Henry Kahnweiler et Aimé Maeght. Ces pionniers ont rendu célèbres les collaborations entre poètes et peintres dans des ouvrages d'exception.

Chez les Éditions Virgile, chaque livre de bibliophilie se veut le fruit d'une collaboration entre écrivains, artistes peintres, musiciens, et grands chefs cuisiniers, ce qui donne lieu à des projets éditoriaux originaux. Les livres, enrichis d’œuvres d'art originales, de partitions de musique, ou de recettes de cuisine, sont signés par leurs contributeurs sur la page du colophon. Ces ouvrages sont imprimés en typographie au plomb sur du papier chiffon, en tirages limités qui varient de quelques dizaines à quatre-vingts exemplaires.

Avec près de 200 titres répartis dans cinq collections, les Éditions Virgile ont marqué leur présence tant dans l'édition courante que dans celle de bibliophilie. Pour toucher un public plus large, Virgile Legrand a dès le début participé à divers salons tels que le Marché de la Poésie à Paris, le Salon du livre de Paris, ainsi que des salons internationaux à Genève, Bruxelles, et San Francisco.

Plusieurs des livres rares publiés par les Éditions Virgile sont disponibles pour consultation dans de prestigieuses bibliothèques, y compris la Bibliothèque nationale de France à Paris, la Bibliothèque royale des Pays-Bas à La Haye, et des bibliothèques centrales et universitaires aux États-Unis comme celles de New York, San Francisco, Princeton, Yale, Columbia, et Berkeley.

L'exposition regroupe une impressionnante liste d'auteurs et d'artistes de renom. Parmi les auteurs, on retrouve Philippe Albèra, Florient Azoulay, Joël Bastard, Zéno Bianu, Marc Blanchet, Michel Bohbot, Michel Butor, Régine Deforges, Michel Deguy, Olivier Germain-Thomas, Patrick Grainville, Franck-André Jamme, Jacques Jouet, Michel Lagrange, Pierre Le Pilloüer, Claude Louis-Combet, Jean Maison, Stéphane Mallarmé, Franck Médioni, François Migeot, Claude Miniere, Pierre Nora, Yves Peyré, Jacques Prévert, Paul Louis Rossi, James Sacré, Sappho, Frank Smith, Gérard Titus-Carmel, et d'autres.

Les artistes incluent Pierre Alechinsky, Maurizio Anzeri, Edouardo Arroyo, Pierre Balmain, Pierre Bonnard, Philippe Cognée, Bernard Cousinier, Dominique De Beir, Daniel Dezeuze, Hervé Di Rosa, Bertrand Dorny, Gérard Durozoi, Christian Jaccard, Jean Le Gac, Jean-Michel Meurice, Ricardo Mosner, Michel Mousseau, Bernard Pagès, Jean-Luc Parant, Titi Parant, Jean-Pierre Pincemin, Jaume Plensa, Sayed Heider Raza, Jean Rustin, Claude Rutault, Pierre Soulages, Tony Soulié, Richard Texier, Claude Viallat, Jan Voss, et Albert Woda.

Michel Butor et la Genèse du Manoir des Livres

Le Manoir des livres, situé à Lucinges en Haute-Savoie, est un centre dédié à la préservation et à l'exposition de livres d'artiste. Nommé en l'honneur de Michel Butor, qui s'est installé dans cette commune en 1989, ce lieu fait partie de l'Archipel Butor qui inclut également une bibliothèque publique et la maison de l'écrivain, transformée en espace de résidences d'artistes depuis octobre 2020.

Le Manoir, originellement une maison-forte, a rouvert ses portes après une rénovation étendue menée par l'architecte du patrimoine Guy Desgrandchamps, avec une commande de la commune et une mission confiée à Designers Unit de Paris par Annemasse Agglomération.

Ces travaux, qui ont duré près de deux ans, ont permis d'agrandir le lieu à 650 m², incluant 300 m² d'espaces d'exposition. Le Manoir organise annuellement trois expositions temporaires, dont une consacrée à sa collection de plus de 1600 livres d'artiste enregistrés en 2020, les autres mettant en avant des artistes, poètes, ou éditeurs spécialisés dans ce domaine.

Michel Butor, écrivain de renommée internationale et figure de proue du Nouveau Roman, s'est installé à Lucinges en 1989, près de Genève où il enseignait à l'Université. Reconnu pour ses écrits novateurs, notamment La Modification (Prix Renaudot 1957), et ses collaborations avec des artistes plasticiens, Butor a grandement influencé le domaine du livre d'artiste. Sa carrière a été honorée par de nombreuses distinctions, dont le grand prix de Littérature de l’Académie Française en 2013 et une exposition majeure à la Bibliothèque nationale de France en 2006.

En 2011, Michel Butor fait don de cent livres d'artiste à Lucinges, marquant le début de la collection qui donnera naissance au Manoir des livres, initialement envisagé comme un musée avant de devenir une bibliothèque patrimoniale sous l'égide de l’Agglomération d’Annemasse. Un mois avant son décès le 24 août 2016, Butor donne son nom à l'établissement, désormais connu sous le nom du Manoir des livres.

