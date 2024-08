Détresses et contradictions : Le mal joli d'Emma Becker 

Emma (Becker ?) raconte cet amour marqué par la distance, l’infidélité et les réflexions introspectives. Rencontrés dans un contexte social parisien où l'importance des préjugés le dispute aux essentielles apparences, ils tentent de concilier leur vie personnelle et leur parcours professionnel.

Emma, la narratrice, est une femme complexe, tiraillée entre ses désirs et ses responsabilités. Antonin, quant à lui, incarne le dilemme de l’homme partagé entre tradition et modernité. Leur relation est le miroir de leurs contradictions internes, révélant leurs forces et leurs vulnérabilités.

Infidélité, quête de sa propre identité : le roman passe au crible les dynamiques de pouvoir au sein d'un couple et les fragilités qui en découlent – voire la fragilisation de l'être : comment se confronter aux attentes sociales, sinon en quittant toute société. Le traitement est brutal, parfois poétique, mais se veut surtout réaliste.

Ainsi, l’infidélité dépasse le simple acte de trahison pour exprimer une recherche désespérée de soi, de sens. De là ces réflexions qui agitent Emma et Antonin, comme une démonstration de la pyramide de Maslow : attentes, besoins, désirs... De l'envie de liberté à la nécessaire sécurité, le texte décortique avec une sincérité qui met à mal.

On entendra comme une petite musique dans ce Mal joli les mots de Marguerite Duras, dont L'Amant qui résonne autant que l'on retrouvera Passion simple d'Annie Ernaux. On placerait volontiers le roman d'Emma Becker dans une forme d'héritage, aux références contemporaines. Mais l'introspection sur les conséquences de l’amour et de l’infidélité, elle, ne change pas.

C'est cependant dans l'expression des ressentis que brille la romancière : des dialogues incisifs, une richesse lexicale, et surtout cette complexité syntaxique qui reflète les tourments de ses protagonistes.

Récit émaillé de tensions, de doutes et de vérités crues sur la nature humaine et les relations amoureuses, Le mal joli s'avère une lecture intense et poignante. À son habitude, et avec talent, Emma Becker raconte sans concession, avec un style délicat, cette confusion des sentiments...

Retrouver un extrait en avant-première.

À paraître le 21 août.