La femme en moi : l'autobiographie de Britney Spears adaptée au cinéma

L'ouvrage autobiographique né d'un contrat de 15 millions $ — un des plus importants de tous les temps pour la littérature —, explore la vie tumultueuse de la chanteuse, marquée par des succès retentissants et des épreuves personnelles, notamment sa mise sous tutelle en 2008, et sa récente libération en 2021 grâce au mouvement #FreeBritney.

Un immense succès, se vendant à plus de 2,5 millions d'exemplaires aux États-Unis en formats relié, livre numérique et livre audio. En France, il s'est écoulé à 50.806 exemplaires selon Edistat. La version poche, publiée par Le Livre de Poche, est prévue pour octobre prochain.

L'audiobook, narré par l'actrice nommée aux Oscars Michelle Williams dans sa version anglaise, avec une introduction de Britney Spears, a établi des records chez Simon & Schuster, devenant le livre audio le plus vendu de leur histoire, et le plus écouté sur Spotify en 2023.

On attendra à présent l'annonce de la distribution et une date de début de tournage.

Des sarcasmes à l'icône

Le 5 septembre prochain paraîtra par ailleurs Pour Britney, de la romancière Louise Chennevière, chez P.O.L.. Dans son texte d'une centaine de pages, elle entremêle deux destins et deux œuvres, de deux femmes qui ont émergé sur la scène mondiale au début du XXIe siècle, un siècle qui aurait dû être celui de leur triomphe, mais qui les a écrasées...

Le suicide de Nelly Arcan et l'enfermement de Britney Spears sous la tutelle de son père sont, selon elle, des exemples frappants de la violence infligée aux femmes qui osent se percevoir et vivre comme puissantes, libres et indomptables.

J’ai écrit ce texte comme un hommage à celle que j’avais tant aimée, et que j’avais si brutalement congédiée, car se construire en tant que jeune femme avait d’abord signifié pour moi, comme pour beaucoup de filles de ma génération: apprendre très tôt à mépriser les choses que nous avons adorées. Petite fille, il n’y avait pas d’autre destin pour moi que de devenir Britney. Plus tard, elle a incarné le symbole de tout ce que je méprisais de la fémi- nité. À l’âge de trente ans, j’ouvre ses mémoires, et ce que je découvre me glace : un destin féminin rejoué sous tous les soleils et qu’elle allait incarner de façon paroxystique. La jeune femme brûlée sur l’autel de sa gloire. Son histoire si particulière, et pourtant si classique, a résonné en moi avec celle de Nelly Arcan (écrivaine, a publié Pute, aux éditions du Seuil en 2001, se suicide le 24 septembre 2009) dont je venais de découvrir l’écriture incandescente. Nelly, l’un des esprits les plus lucides et les plus brillants qu’il m’ait été donné de rencontrer, qui avait eu le malheur de s’incarner dans un corps de femme, d’être en prison dans ce corps-là, et qui finirait par se donner la mort. - Louise Chennevière

En 2011 déjà, et aussi chez P.O.L, Jean Rollin s'emparait de la figure de la chanteuse américaine dans Le Ravissement de Britney Spears (plus de 40.000 exemplaires vendus tous formats confondus d'après Edistat), où cette dernière est menacée d’enlèvement par un groupuscule islamiste. Un agent des services secrets français, dépressif et ignorant presque tout de la chanteuse, se rend à Los Angeles pour la protéger. Un lien finit par se faire entre les deux, une compréhension...

Avec un Grammy Award et près de 150 millions de disques vendus dans le monde, dont 70 millions aux États-Unis selon Nielsen Music, Britney Spears continue de laisser une empreinte indélébile dans l'industrie musicale. Elle est aussi devenue un symbole de résilience et de lutte pour l'autonomie personnelle.

