Deux autrices libérées par la Russie, dans un échange de détenus

La Turquie a assumé un rôle de médiatrice dans un échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident, qui a concerné 26 individus au total. « Cette opération s'impose comme le plus important échange d'otages entre les États-Unis, la Russie et l'Allemagne de ces dernières années », a déclaré le Millî İstihbarat Teşkilatı, le service de renseignement turc, dans un communiqué.

L'échange représente une victoire pour la diplomatie turque et le régime du président Recep Tayyip Erdoğan, qui se place ainsi en interlocuteur indispensable des relations entre l'Occident et le bloc de pays autour de la Russie.

Rendez-vous à Ankara

Les individus concernés par cet échange ont été transférés à Ankara à bord de 7 avions, dont 2 en provenance des États-Unis et les autres arrivés d'Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège et Russie. Parmi les prisonniers libérés dans le cadre de l'opération, 10, dont 2 mineurs, ont été transférés en Russie, 13 en Allemagne et 3 aux États-Unis.

Les discussions autour de cet échange de prisonniers sont engagées depuis plusieurs mois, si bien qu'Alexeï Navalny, le célèbre opposant à Vladimir Poutine, devait à l'origine faire partie des détenus concernés. Son décès, le 16 février dernier au centre pénitentiaire de Kharp à l'âge de 47 ans, dans des circonstances suspectes, a coupé court à ce pan des négociations.

Volker Türk, le haut-commissaire du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits humains, s'est dit « soulagé de la libération » des détenus, du côté occidental. « Tous les journalistes et défenseurs des droits humains détenus uniquement pour avoir fait leur travail doivent être libérés. Ils doivent pouvoir exercer en toute sécurité, sans crainte », a-t-il ajouté.

Parmi les 16 détenus occidentaux libérés, un certain nombre d'artistes, de journalistes et d'activistes des droits humains, mais aussi un ancien Marine, Paul Whelan, tous accusés, emprisonnés ou poursuivis en Russie ou en Biélorussie pour espionnage, terrorisme ou encore diffusion de fausses informations sur les opérations militaires russes en Ukraine.

Les 13 personnes condamnées en Russie ont été graciées par le président de la fédération, Vladimir Poutine, a assuré le Kremlin dans un communiqué, rapporte l'AFP.

Côté russe, les détenus libérés sont des espions reconnus ou présumés, deux fraudeurs condamnés aux États-Unis, mais aussi Vadim Krassikov, agent russe jugé coupable du meurtre d'un ex-commandant séparatiste tchétchène à Berlin en 2019. Une décision qui « n'a pas été facile à prendre par le gouvernement allemand », a précisé un communiqué du chancelier allemand Olaf Scholz.

Deux autrices libérées

Parmi les 16 prisonniers libérés dans le cadre de l'échange, Evan Gershkovich, correspondant en Russie de The Wall Street Journal, a été particulièrement remarqué. Il venait tout juste d'être condamné à 16 années de prison pour espionnage. Il était le premier journaliste américain arrêté pour ce motif en Russie depuis 1986, au cœur de la Guerre froide, rappelait The Associated Press au moment de la sentence, le 19 juillet dernier.

Condamné le même jour que son collègue à 6 ans et demi de prison pour « diffusion de fausses informations », Alsu Kourmasheva fait aussi partie des détenus « échangés ». Employée de Radio Free Europe/Radio Liberty, elle semblait visée pour la parution d'un livre, No to War, publié en 2022 par Radio Free Europe/Radio Liberty, qui réunissait les témoignages de citoyens russes désapprouvant l'entrée en guerre contre l'Ukraine.

Stephen Capus, PDG de Radio Free Europe/Radio Liberty, a salué sa libération, rappelant qu'« [e]lle n'avait rien fait de mal et ne méritait certainement pas le traitement injuste qu'elle a subi et la séparation forcée avec sa famille et ses collègues ». Alsu Kourmasheva a été emprisonnée pendant 9 mois au total, et 3 autres journalistes de RFE/RL restent emprisonnés, à ce jour, en Biélorussie et en Crimée.

Aleksandra Yuryevna Skochilenko, aussi connue sous le nom Sasha Skochilenko, fait aussi partie des personnes libérées dans le cadre de l'échange. Musicienne, poète et autrice, elle a été arrêtée en 2022 pour avoir diffusé des messages contre la guerre dans un magasin de la chaine Perekrestok. Précédemment condamnée à une amende pour sa participation à une manifestation pacifiste, elle est cette fois jugée et reconnue coupable de « diffusion de fausses informations sur les forces armées russes ».

Le 16 novembre 2023, elle était condamnée à 7 années de prison et a passé, au total, plus de 24 mois en prison en raison de ses prises de position. « Nous sommes soulagés de savoir Sasha libre et nous appelons à la libération de tous les auteurs et artistes emprisonnés par la Russie », a souligné l'organisation non gouvernementale PEN America, qui lutte pour les droits des écrivains dans le monde.

