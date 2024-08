Les Rites matinaux, “vivre au présent ensemble et individuellement

Pour cette cinquième édition, Agir pour le vivant a réuni penseurs, militants, acteurs publics, scientifiques et entreprises qui échangeront sur les défis socio-économiques et environnementaux actuels. Presque en marge de ces discussions, Edith Bertholet proposera un moment de rencontre inédit : « La manifestation a quelque chose de rhizomatique : chacun y vient avec ce qu’il ou elle est. Et repart avec une expérience nouvelle », explique-t-elle à ActuaLitté.

Agir, une question d'énergie

Edith Bertholet, programmatrice de conférences, découvre Agir pour le Vivant. « J’ai été absorbée par l’énergie qui se dégageait de ce projet : j’ai pris contact avec les organisateurs et depuis 2021 nous menons une jolie collaboration, pour l’édition précédente, j’ai, entre autres, mené la journée consacrée au corps. »

Ce qui la marque le plus tient à cette dimension globale, inclusive : « Il ne s’agit pas d’un événement européen ni francophone : Agir pour le vivant se déploie globalement : dernièrement, ce fut au Cameroun en janvier ou encore en Colombie en mai dernier, que les intervenants se sont retrouvés. D’ailleurs, nous préparons à Namur, pour juin 2025, une édition autour de l’eau. »

Dès l'aube, s'ouvrir ensemble

Enthousiaste, la programmatrice souhaite avant tout mettre en partage une série de rencontres inédites. « Les Rites matinaux s’ouvrent à des personnes très différentes, individuellement, qui se réunissent autour d’une thématique : celle des éléments, Terre, vent, pierre et ciel », explique-t-elle. « Au sortir de ces moments de partages, intimes, chacune et chacun repartira avec quelque chose à partager. »

Débuter des journées à 7 h 30, voilà une idée peu commune, mais ô combien fédératrice ! « Que l’on soit 5 ou 40 — et bien entendu, je préférerais que ces rites attirent le plus de personnes possible —, il s’agit avant tout de s’ouvrir, dans une forme de communion qui n’impose aucune contrainte. J’aurais même souhaité que l’on débute plus tôt encore : l’aube et le crépuscule sont des moments particulièrement importants pour moi, et propres aux échanges. »

Des participantes et participants engagés, ouverts au reste du monde, voilà comment ces Rites matinaux se conçoivent. Et autour des éléments premiers, ce sont les mythes fédérateurs des sociétés humains qui porteront le projet : « L’humanité s’est forgée autour de fictions qui lui ont donné un sens. Ce que l’on oublie trop souvent — parce que le communautarisme l’emporte sur l’idée de faire société —, c’est que si nous les avons en partage, alors ils nous rapprochent. »

En outre, ces récits fondateurs parlent de notre relation à la planète : « Il s’agit donc de convoquer les éléments autrement que pour évoquer des crises ou des dysfonctionnements. Ces moments visent à reconnecter, dans un principe de culture orale, nos plus anciennes racines », précise Edith Bertholet. Un principe développé par David Abram, qui évoque cette culture orale, qui comptera parmi les invités de cette édition. Ritualiser, pas dogmatiser, pour travailler sur la sensibilité de toutes et tous – et pourquoi pas, susciter des envies de ritualisations personnelles.

Culture orale et partage

« Vivre au présent, ensemble, collectivement et individuellement : voilà le fond de ces rendez-vous, qui s’achèveront, sans obligation, sur un temps méditatif. Et personnellement, je suis convaincue que les personnes qui y prendront part en bénéficieront toute la journée », conclut-elle.

Quatre rencontres, qui ont d’ailleurs pris vie avec le texte de David Abram, Devenir animal. Une cosmologie terrestre. « Il évoque dans ce livre la notion culture orale et de haute voix, comme pour nous ramener à la parole : lire, d’accord, mais également partager par les mots que l’on prononce, pour mieux se reconnaître. » Qui a dit que Je est un Autre, sans imaginer que le plus profond désir était de se retrouver dans cet autre ?

« Quand les histoires orales ne sont plus racontées dans les bois ou sur les rivages des torrents, quand la terre n’est plus honorée À HAUTE VOIX comme puissance animée et expressive, alors les sens humains perdent leur harmonisation avec le terrain plus qu’humain. » – Extrait de Devenir animal. Une cosmologie terrestre, de David Abram, trad. Stefan Kristensen, Editions Dehors (p. 280)

« Les Rites matinaux sont une manière d’explorer l’individualité, de l’exprimer, pour la mettre en partage avec le collectif. Et ce, en s’inspirant des éléments qui serviront de fil conducteur. » Ces rencontres sont gratuites, sur inscription et proposées du 27 au 30 août — dès 7 h 30 pour une heure, au Jardin du Théâtre antique. Précisément sous l’arbre où elles ont été imaginées :

7 h 30 — 8 h 30 - 27/08

L’aube des rites — La terre vivante

avec Thierry Thévenin, paysan-herboriste, auteur et formateur en herboristerie et ÉdithBertholet, dramaturge et directrice générale de PointCulture

7 h 30 — 8 h 30 - 28/08

L’aube des rites — Les esprits du vent

avec Françoise Nyssen, et Edith Bertholet, dramaturge et directrice générale de PointCulture

7 h 30 — 8 h 30 - 29/08

L’aube des rites — Le ciel, source du temps sacré

Avec Matteo Barsuglia, directeur de recherche au CNRS et Edith Bertholet, dramaturge et directrice générale de PointCulture

7 h 30 — 8 h 30 - 30/08

L’aube des rites — L’eau, source de vie

Avec Claire Richard, autrice et documentariste et Edith Bertholet, dramaturge et directrice générale de PointCulture

Crédits photo : Jardin du théâtre antique, entrée sud - Finoskov, CC BY SA 4.0

