Départ de Bertrand Py, endurant directeur éditorial d'Actes Sud

Bertrand Py, qui préparait son départ de la maison depuis 2021, quitte ses fonctions de directeur éditorial d'Actes Sud, indique un communiqué daté du 1er août. « Ayant œuvré aux côtés d’Hubert Nyssen, Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani à la création et au développement éditorial de la maison Actes Sud depuis 1980, Bertrand Py quitte ses fonctions, à l’âge de 71 ans », annonce le message.

Depuis 2021, il avait commencé à se retirer progressivement et à organiser la relève grâce à une équipe d’éditeurs de grands talents. Depuis 2023, c’est en effet Alzira Martins qui assure la direction éditoriale avec à ses côtés Manuel Tricoteaux pour la littérature étrangère et la non-fiction et Myriam Anderson qui prend ses fonctions de directrice éditoriale pour la littérature française, à partir du 1er août 2024. Ces réorganisations s’inscrivent dans la dynamique insufflée par la nouvelle gouvernance pour relever les défis auxquels fait face le monde de l’édition. – Actes Sud

Né en 1953 à Fontainebleau, Bertrand Py a suivi des études de lettres et de sociologie avant de s'engager dans la rédaction d'une thèse. En 1981, il l'abandonne pour rejoindre les éditions Actes Sud, fondées quelques années plus tôt par Hubert Nyssen, et assumer les fonctions de directeur littéraire adjoint.

Des échanges avant tout

Parmi les actionnaires de la société Actes Sud, il en assure à partir de 1986 la direction éditoriale. Dans un entretien à Libération en 2016, Françoise Nyssen, aujourd'hui présidente du conseil de surveillance, lui attribuait une bonne partie des mérites relatifs au catalogue de la structure : « Je ne suis pas éditrice. C'est Bertrand l'éditeur », résumait-elle.

Bertrand Py lui-même valorisait le travail mené conjointement avec les éditeurs et les directeurs de collection, voire avec des proches de la maison qui conseillaient des textes ou des auteurs : « Dans mon travail de direction éditoriale, de collaboration avec un directeur de collection, nous avons à un moment donné une conversation autour de tel ou tel projet. [...] Cela passe par des conversations en tête-à-tête, sans comité de lecture, sans réunion collégiale, exactement comme nous nous entretenons aujourd’hui », décrivait-il au Réseau Canopé, en 2009.

Alzira Martins, qui prend sa suite, est présidente de la maison Le Rouergue et fut secrétaire générale d’Actes Sud. Manuel Tricoteaux, pour sa part, a marqué l'histoire de la maison avec, notamment, la création de la collection Exofictions, consacrée à la science-fiction. Quant à Myriam Anderson, elle a rejoint le groupe en 2007 et a été traductrice et critique littéraire.

