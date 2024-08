Se familiariser avec l’univers du foot espagnol à travers les livres

Le monde du football en Espagne est un univers fascinant et passionnant, où chaque match est une véritable fête. Imaginez des stades remplis de supporters enflammés, chantant et agitant des drapeaux aux couleurs de leurs équipes préférées. Le football en Espagne, c'est avant tout une affaire de passion et de tradition. Les clubs de football sont bien plus que de simples équipes sportives ; ils sont des symboles culturels et identitaires pour les villes et les régions qu'ils représentent.

L'une des caractéristiques les plus marquantes du football espagnol est la rivalité légendaire entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce "Clásico" est bien plus qu'un simple match ; c'est un affrontement épique qui divise le pays en deux. Chaque rencontre entre ces deux géants est un spectacle à part entière, où les talents des joueurs et les stratégies des entraîneurs sont mis à l'épreuve. Cette rivalité est alimentée par des décennies d'histoire, de succès et de controverses, faisant de chaque Clásico un événement incontournable.

Le football espagnol est également connu pour son style de jeu unique, souvent appelé "tiki-taka". Ce style, popularisé par des entraîneurs comme Pep Guardiola, se caractérise par des passes courtes et rapides, une possession de balle élevée et un jeu collectif fluide. Le tiki-taka a permis à des équipes comme le FC Barcelone et l'équipe nationale espagnole de dominer la scène internationale, remportant de nombreux titres et captivant les fans du monde entier.

Le football en Espagne est un véritable vivier de talents. Des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta et Sergio Ramos ont marqué l'histoire du football mondial. Les académies de football espagnoles, comme La Masia du FC Barcelone, sont réputées pour former des joueurs exceptionnels dès leur plus jeune âge. Cette culture de formation et de développement des talents assure que le football espagnol reste toujours à la pointe de l'innovation et de l'excellence.

Pep Guardiola - La métamorphose (Marabout, 2017, 256 pages, 8,50 €)

Cet ouvrage est une bonne entrée en matière pour mieux connaître les caractéristiques footballistiques de l’Espagne. Signé par le journaliste sportif catalan et ancien athlète Marti Perarnau, ce livre est une mine d’information sur un grand nom du monde du foot en Espagne : Pep Guardiola.

En tant que joueur, Guardiola a principalement évolué au poste de milieu défensif. Il a passé la majeure partie de sa carrière au FC Barcelone, où il a remporté de nombreux titres, dont six championnats d'Espagne et une Ligue des champions. Il a également joué pour des clubs comme Brescia, la Roma et Al-Ahli, ainsi que pour l'équipe nationale espagnole.

Cependant, c'est en tant qu'entraîneur que Guardiola a véritablement marqué l'histoire du football. Il a commencé sa carrière d'entraîneur en 2007 avec l'équipe B du FC Barcelone, avant de prendre les rênes de l'équipe première en 2008. Sous sa direction, le FC Barcelone a connu une période de succès sans précédent, remportant 14 titres en quatre saisons, dont trois championnats d'Espagne et deux Ligues des champions. Son style de jeu, souvent appelé "tiki-taka", basé sur la possession de balle et les passes courtes, a révolutionné le football moderne. Pep Guardiola est largement reconnu comme l'un des meilleurs entraîneurs de football de tous les temps. Sa philosophie de jeu, son leadership et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs en ont fait une figure emblématique du football mondial.

Lionel Messi – Superstar (Marabout, 288 pages, 7,50 €)

Voilà un livre à ne pas manquer sur la star qu'on ne présente plus. En même temps, peut-être qu'il est nécessaire de la présenter, finalement, cette star. C'est chose faite avec l'ouvrage signé par un journaliste sportif italien de talent, Luca Caioli. Lionel Messi, souvent surnommé "La Pulga" (la puce) en raison de sa petite taille, est l'un des footballeurs les plus talentueux et les plus célèbres de tous les temps. Né en Argentine, Messi a commencé sa carrière professionnelle au FC Barcelone, où il a rapidement ébloui le monde avec ses dribbles époustouflants, ses passes millimétrées et ses buts spectaculaires. Sa capacité à danser avec le ballon et à déjouer les défenses adverses a fait de lui une véritable légende vivante du football.

Mais Lionel Messi n'est pas seulement un joueur exceptionnel sur le terrain, il est aussi un modèle de modestie et de détermination. Malgré sa stature de superstar, il reste humble et dévoué à son sport. Sa carrière est jalonnée de nombreux records et trophées, dont plusieurs Ballons d'Or, récompensant le meilleur joueur de l'année. Que ce soit avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ou l'équipe nationale argentine, Messi continue de captiver les foules et de repousser les limites du football. Son talent et son charisme en font un joueur adoré par des millions de fans à travers le monde.

La biblia blanca : Historia Sagrada Del Real Madrid (2018, 352 pages, Roca Editorial)

Malheureusement ce dernier titre n’est pas disponible en français, seulement en espagnol. Pourtant, quand on aime le football espagnol, cet ouvrage est à ne pas manquer. Comme son titre l’indique de façon assez transparente, même quand on ne connaît pas trop la langue espagnole, ce livre aborde l’histoire tortueuse d’un mythe, le Real Madrid, un club au parcours tumultueux.

Si vous doutiez encore du fait que le foot était une religion en Espagne, cet ouvrage finira de confirmer la rumeur, avec un parallèle entre la Bible et le célèbre club qui parcourt tout le livre. Les auteurs racontent comment fut Yaveh-Bernabéu, la venue du Messie Di Stéfano, le Livre des Rois du vestiaire – Amancio, Camacho, Hierro, Juanito, Raúl ou Butragueño –, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament avec Saint Pierre Florentino Pérez comme roc sur lequel bâtir cette église, Saint Jean-Baptiste Zidane et la grande hérésie dévastatrice qu'est Cristiano Ronaldo.

Les auteurs racontent également qui forment les Douze Tribus, ce que disent les Proverbes et les Commandements, comment se défendre de Lucifer – Guardiola – et des démons mineurs – l'Atlético – et où vont ceux qui sont punis. Et ceux qui sont sauvés.

Dans la même veine, vous pourrez faire l’acquisition, les yeux fermés, de l’ouvrage El estilo del Barça : la evolucion tactica del juego del FC Barcelona (1899-2023). Tout est dit dès le titre. Mais, là encore, il faudra en passer par une maîtrise suffisamment correcte de la langue espagnole pour accéder à la substantifique moelle contenue dans l’ouvrage. Si l'on préfère rester dans la thématique JO, voici une petite sélection à ne pas manquer.

