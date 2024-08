Créer de la musique avec l'IA pour accompagner la lecture d’un livre

Choisir de la musique avec attention pour lire peut transformer une simple séance de lecture en une expérience immersive et enrichissante. Imaginez-vous plongé dans un roman captivant, accompagné par une mélodie douce et apaisante qui vous transporte dans l'univers de l'histoire. La musique peut créer une ambiance propice à la concentration, en masquant les bruits extérieurs et en harmonisant votre esprit avec le rythme des mots. De plus, certaines musiques instrumentales ou classiques sont connues pour stimuler la créativité et la mémoire, rendant votre lecture encore plus mémorable. Alors, pourquoi ne pas essayer de lire au son de vos morceaux préférés et laisser la musique ajouter une dimension supplémentaire à votre aventure littéraire ?

D'un autre côté, cultiver un silence total pour lire peut offrir une tranquillité inégalée et une profondeur de concentration unique. Dans un monde souvent saturé de sons, le silence devient un luxe précieux. Il permet de se plonger entièrement dans les pages d'un livre, sans distractions, et de savourer chaque mot avec une clarté exceptionnelle. Le silence favorise également la réflexion et l'introspection, vous permettant de mieux comprendre et d'apprécier les nuances de l'histoire. De plus, il peut réduire le stress et améliorer la qualité de votre sommeil, faisant de votre séance de lecture un moment de véritable détente. Alors, pourquoi ne pas vous offrir un moment de silence pour découvrir les trésors cachés dans les pages de votre prochain livre ?

Créer un univers musique à l’image du livre qu’on lit grâce à l’IA

Mais, quoi de mieux que de créer un univers unique pour savourer la lecture d’un livre. Cette possibilité est offerte à présent grâce à la génération de musique avec l’IA. Un générateur de musique par IA permet de créer des compositions originales en quelques clics, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts. Avec des outils comme les générateurs de musique et les générateurs de chansons, les artistes peuvent explorer une multitude de possibilités créatives, ouvrant la voie à une nouvelle ère de musique innovante et personnalisée. Dans cet article, nous verrons comment générer de la musique avec l’IA.

Wondershare Filmora, connu pour ses capacités de montage vidéo, propose également des fonctionnalités avancées pour générer de la musique grâce à l'IA. Ce logiciel intuitif et puissant est idéal tant pour les débutants que pour les professionnels. Avec le générateur de musique IA intégré, vous pouvez créer des morceaux musicaux uniques et personnalisés en quelques clics. Filmora permet non seulement de composer des pistes musicales, mais aussi d'ajuster les effets sonores, de mixer des pistes et d'expérimenter avec différents styles musicaux pour produire des compositions adaptées à vos besoins. Que vous souhaitiez utiliser un générateur de chanson pour votre projet vidéo ou pour toute autre création musicale, Filmora vous offre une solution complète et accessible pour intégrer harmonieusement musique et vidéo.

Utiliser un générateur de musique IA pour construire une symbiose entre un livre et un univers musical

Commencez par télécharger et installer Filmora sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Windows ou MAC. Une fois l'installation terminée, ouvrez le logiciel. Vous serez accueilli par le menu principal, où vous pourrez vous connecter avec vos identifiants ou vous inscrire si vous n'avez pas encore de compte.

Une fois connecté, dirigez votre curseur vers le panneau de contrôle situé à gauche de l'interface. Sélectionnez l'option "Créer un projet" pour commencer. Le menu principal comporte plusieurs onglets. Parmi ceux-ci, cliquez sur l'onglet "Nouveau projet" pour lancer votre processus de création musicale.

Une fois que vous avez ouvert un nouveau projet dans Filmora, vous serez dirigé vers l'interface principale d'édition. À partir de cette interface, recherchez l'onglet "Audio" situé dans la barre d'outils en haut de l'écran. Cliquez sur cet onglet pour ouvrir le menu des options audio. Ensuite, allez vers le panneau de gauche de l'écran et choisissez l'option "AI Music". Cliquez sur le bouton "Démarrer" pour accéder à la fonctionnalité de génération musicale par intelligence artificielle.

Générer de la musique avec l'IA

Après avoir cliqué sur le bouton "Démarrer", vous serez dirigé vers la fenêtre dédiée au générateur de musique IA. Cette interface est conçue pour vous offrir une flexibilité maximale dans la création de votre musique. Vous commencerez par définir plusieurs paramètres clés pour personnaliser le morceau que vous souhaitez générer. Vous aurez la possibilité de sélectionner l’humeur du morceau, ce qui influencera l'atmosphère générale de la musique, que ce soit joyeux, mélancolique, énergique ou apaisant. Ensuite, vous pourrez choisir le "thème", qui orientera le style ou l'inspiration de la composition. Le "genre" musical est également un paramètre essentiel, vous permettant de préciser le type de musique, que ce soit pop, rock, jazz, classique, ou tout autre genre de votre choix.

Le "tempo" est un autre facteur crucial, car il détermine la vitesse à laquelle la musique sera jouée, influençant ainsi le dynamisme du morceau. Enfin, la "durée de la musique" vous permet de spécifier combien de temps vous souhaitez que la composition dure. Une fois tous ces paramètres réglés selon vos préférences personnelles, l'IA générera plusieurs options musicales basées sur les critères que vous avez définis. Pour obtenir votre morceau final, cliquez simplement sur le bouton "Démarrer" afin que le générateur de musique IA produise la composition. Vous aurez alors la possibilité d'écouter, d'évaluer et, si nécessaire, de modifier la musique créée pour qu'elle corresponde parfaitement à vos attentes.

Une bande son originale que vous pourrez ensuite partager

Quand votre musique a été générée, vous pouvez voir les résultats dans la colonne ci-contre. Pour télécharger votre composition, cliquez sur l'icône « Télécharger » afin de récupérer le fichier pour une utilisation commerciale. En outre, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur la musique générée en cliquant sur l'icône à trois points située à côté de la musique. Cette option vous permet de visualiser les détails et les attributs associés à votre création. Vous pouvez ainsi finaliser votre projet en toute simplicité et utiliser la musique en fonction de vos besoins.

Cinq autres générateurs de musique avec l’IA

MuseNet (OpenAI)

OpenAI, la société derrière ChatGPT, propose également un générateur de musique puissant appelé MuseNet. Ce générateur de musique IA est capable de créer des compositions musicales en utilisant jusqu'à 10 instruments différents et en explorant 15 registres musicaux variés. MuseNet se distingue par sa capacité à imiter des styles de compositeurs célèbres comme Mozart et Chopin, tout en étant capable de reproduire les sonorités d'artistes contemporains tels que Lady Gaga et Bon Jovi. Grâce à son évaluation approfondie de la musique sur des périodes prolongées, ce générateur de chanson permet de produire des morceaux cohérents et élaborés, souvent de plusieurs minutes.

Soundraw

Soundraw est un générateur de musique IA idéal pour les compositeurs débutants désireux de créer rapidement des morceaux uniques. Cet outil facilite la génération de musique en offrant des options personnalisables qui permettent d’adapter les créations à vos préférences. Pour commencer, les utilisateurs doivent sélectionner parmi trois tempos, neuf durées et vingt-cinq ambiances différentes. Une fois ces paramètres définis, Soundraw génère quinze compositions musicales distinctes, chacune ayant ses propres caractéristiques.

Le générateur de musique IA ne se contente pas de produire des morceaux bruts. Il offre également des fonctionnalités avancées permettant d’affiner et de personnaliser les créations musicales. Par exemple, vous pouvez ajouter différents instruments, ajuster les refrains, gérer les basses, et modifier d’autres éléments musicaux pour obtenir un résultat qui correspond précisément à votre vision artistique. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de transformer les compositions générées en œuvres musicales véritablement uniques.

Un des grands avantages de Soundraw est que toutes les créations produites avec cet outil sont libres de droits. Cela signifie que vous pouvez utiliser, partager, et publier vos morceaux sans vous soucier des problèmes de droits d’auteur ou de licences. Cette liberté est particulièrement précieuse pour les projets commerciaux, les contenus en ligne, ou tout autre usage où la musique doit être utilisée sans restrictions.

Soundful

Soundful exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour produire de la musique libre de droits en quelques clics seulement. Ce générateur de musique IA a été conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Le processus de création d'une piste musicale est extrêmement simple. Commencez par choisir un genre ou un thème parmi les 50 options proposées. Ensuite, personnalisez votre morceau en ajustant le tempo, les basses et la tonalité selon vos préférences spécifiques. Une fois ces paramètres définis, il vous suffit de cliquer sur "Générer" pour créer votre musique.

Chaque composition produite est totalement unique, grâce à un algorithme avancé qui garantit que chaque morceau est inédit. Soundful ne reproduira jamais une chanson existante ou même un autre morceau de sa propre bibliothèque, assurant ainsi l'originalité de chaque création. Ce processus innovant vous permet de produire facilement des morceaux originaux adaptés à vos besoins, que ce soit pour des projets personnels, professionnels ou créatifs. Avec Soundful, la création musicale devient accessible à tous, sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Mubert

Mubert propose aux utilisateurs de concevoir des morceaux originaux en choisissant le style, l'ambiance et le tempo souhaités. La plateforme offre aussi une variété de morceaux préconçus pour inspirer les artistes et stimuler leur créativité. Chaque morceau généré est unique, téléchargeable et entièrement libre de droits. Mubert convient à de nombreuses utilisations, notamment la production musicale, la musique de film, la création de bandes sonores de jeux vidéo, les jingles publicitaires et les vidéos de réseaux sociaux.

Boomy

Le générateur de musique Boomy offre une opportunité exceptionnelle pour les compositeurs débutants de libérer leur créativité tout en monétisant leurs créations musicales. Cet outil innovant permet aux utilisateurs de créer des morceaux uniques et originaux, puis de les partager et vendre sur diverses plateformes de streaming. Si vous êtes un artiste en quête de moyens pour tirer profit de vos talents musicaux, Boomy est la solution idéale pour vous !

Avec Boomy, vous avez la possibilité de concevoir des titres musicaux personnalisés en quelques étapes simples. Une fois que vous avez finalisé votre création, vous pouvez soumettre votre musique sur des plateformes populaires telles que YouTube, TikTok et Instagram. Lorsque des créateurs de contenu choisissent d'utiliser vos morceaux dans leurs vidéos ou stories, vous commencez à percevoir des droits d'auteur pour chaque utilisation de votre musique.

Cette plateforme non seulement facilite la création musicale, mais elle offre également un moyen pratique et direct de générer des revenus en exploitant le contenu que vous avez produit. En mettant votre musique à la disposition de créateurs de contenu à travers les médias sociaux, Boomy vous aide à atteindre un public plus large et à monétiser vos créations de manière efficace. C'est un outil incontournable pour toute personne désireuse de transformer sa passion pour la musique en une source de revenus tout en enrichissant le paysage musical numérique.

Les générateurs de musique basés sur l'IA, comme Boomy, Soundful, et Mubert, révolutionnent la manière dont nous créons et utilisons la musique. Ces outils permettent aux utilisateurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, de générer des morceaux originaux avec une facilité remarquable, en personnalisant des aspects tels que le genre, le tempo et l'ambiance. Ils offrent également des opportunités de monétisation, en facilitant la vente ou la distribution des créations musicales sur diverses plateformes de streaming et réseaux sociaux.

Cependant, pour ceux qui recherchent une solution intégrée qui combine la génération musicale avec des capacités étendues de montage vidéo, Wondershare Filmora se révèle être un excellent complément. Bien que principalement reconnu pour ses fonctions d'édition vidéo, Filmora intègre par ailleurs des outils pour ajouter et personnaliser de la musique générée par l'IA. Il permet ainsi une intégration harmonieuse de la musique dans vos projets visuels et offre une solution complète pour une expérience créative intégrée.

Crédits illustration Pexels CC 0