Révolte des acteurs de Harry Potter contre J.K. Rowling (enfin presque)

« C'est une intervention de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint pour dire à J.K. Rowling d'arrêter ses conneries sur Twitter », partage, non sans humour, Trelawny Kean, qui interprète Emma Watson dans la pièce, nous rapporte l'AFP.

L'auteur et metteur en scène Joshua Kaplan a expliqué de son côté que TERF (féministes qui excluent les femmes trans des luttes féministes) porte avant tout sur les droits des trans et la perte de nuances dans les discussions sur les réseaux sociaux, plutôt que de simplement critiquer l'autrice de la saga.

Il a enfin souhaité aborder le dilemme de nombreux fans d’Harry Potter, ou montrer comment on peut « aimer l'art et être en désaccord avec l'artiste ».

TERF, décrite encore comme « très drôle » par Trelawny Kean, contient une « dynamique familiale » entre les trois comédiens et J.K. Rowling, tout en offrant des scènes du passé de l'auteure, qui éclairent ses opinions.

Un débat toujours aussi vif

Dans la vraie vie, les acteurs originaux des films Harry Potter, tels que Daniel Radcliffe et Emma Watson, ont pris leurs distances avec l’écrivaine, exprimant leur tristesse quant à l'évolution des événements. Daniel Radcliffe avait notamment affirmé qu'il n'avait plus de contact avec J.K. Rowling, et de réitérer son soutien aux LGBTQ+.

Soucieuse de la réception potentielle de la pièce, la production a pris des précautions, notamment en changeant de titre et de salle, et en maintenant l'anonymat du personnage trans de la pièce.

Le débat sur les droits des personnes trans est particulièrement vif en Écosse, où une loi facilitant le changement de genre, votée en 2022, a été bloquée par le gouvernement central à Londres. J.K. Rowling avait vivement critiqué cette nouvelle législation contre l'incitation à la haine, qui inclut les questions de transidentité, en publiant une série de tweets provocateurs le 1er avril dernier.

Elle a affirmé que cette loi privilégie les sentiments des hommes trans-identifiés au détriment des droits des femmes. L'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak l'avait soutenu, affirmant que son parti protégera la liberté d'expression. En revanche, le Premier ministre écossais Humza Yousaf avait défendu la loi, affirmant qu'elle est nécessaire pour protéger contre les comportements menaçants.

Le dernier combat de J.K. Rowling en date ? La problématique des trans dans la boxe féminine aux JO 2024, qui pose de vraies questions, c’est certain. La romancière a notamment partagé : « Une image pourrait-elle mieux résumer notre nouveau mouvement pour les droits des hommes ? Le sourire narquois d'un homme qui se sait protégé par un établissement sportif misogyne appréciant la détresse d'une femme qu'il vient de frapper à la tête et dont il vient de briser l'ambition de vie. »

La pièce TERF est présentée ce jeudi au public.

Le Festival Fringe d'Édimbourg, qui se tient cette année du 2 ou 26 août, est l'une des plus grandes célébrations des arts et de la culture au monde. La ville accueille des spectacles variés sur des centaines de scènes, allant des théâtres aux espaces réaménagés comme des bars et des parcs.

Le festival propose également des performances couvrant tous les genres, y compris théâtre, comédie, danse, cirque, cabaret, ou des spectacles pour enfants. Des événements de rue gratuits ajoutent enfin couleur et vitalité à la ville.

Crédits photo : Festival Fringe Society (CC BY-SA 3.0)