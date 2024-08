Michel Houellebecq : une esthétique syntaxique lumineuse

C’est le cas des connecteurs logiques, notamment, que, dans la majorité des cas, fort sagement, les écrivains tâchent de rendre aussi transparents que possible. Néanmoins, au même titre que les autres, il est loisible de faire de ces composants théoriques un lieu où se manifeste l’esthétique d’une œuvre et sa signification singulière.

C’est ce qu’a fait Michel Houellebecq dans le roman qui s’intitule La Carte ou le Territoire, paru aux éditions Flammarion en 2010. Les connecteurs y ressortent, en effet, de façon lumineuse, dotant le texte d’une clarté frappante, montrant la pensée qu’il contient dans un luxe d’élégance spirituelle où la logique se fait lumière, substance fabuleuse.

Par là même, on se retrouve au cœur de ce qui se joue dans l’écriture d’une œuvre littéraire, dont on attend que les formes traduisent de manière sensible ses idées. Une seule phrase suffira à illustrer l’esthétique en question :

La beauté des fleurs est triste parce que les fleurs sont fragiles, et destinées à la mort, comme toutes choses sur Terre bien sûr, mais elles tout particulièrement, et comme les animaux leur cadavre n’est qu’une grotesque parodie de leur être vital, et leur cadavre, comme celui des animaux, pue — tout cela, on le comprend dès qu’on a vécu une fois le passage des saisons, et le pourrissement des fleurs, Jed l’avait pour sa part compris dès l’âge de cinq ans et peut-être avant, car il y avait beaucoup de fleurs dans le parc autour de la maison du Raincy, beaucoup d’arbres aussi, et les branches des arbres agitées par le vent étaient peut-être une des premières choses qu’il avait aperçues lorsqu’il était roulé dans son landau par une femme adulte (sa mère ?), en dehors des nuages et du ciel.

La mortalité des fleurs — et plus largement celle de la nature, qu’elles imagent — est ici mise en valeur par une série de connecteurs logiques étincelants qui effacent les couleurs, non citées d’ailleurs, dont on les sait porteuses normalement.

La mort se fait ainsi lumineuse, comme les termes syntaxiques qui la portent, aveuglante.