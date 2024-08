Annie Le Brun, rebelle et révoltée, a trépassé

Annie Le Brun, née le 15 août 1942 à Rennes, découvre le surréalisme pendant ses études en lettres, avant de rencontrer le vieux André Breton en 1963. Un engagement dont elle tira d'importants recueils, comme Les mots font l’amour, publié en 1970. Participant activement à la révolte de Mai 68, elle co-signe a cette époque des textes provocateurs, miroir de l'esprit de rébellion d'une certaine jeunesse, et plus généralement est une critique radicale de l'ordre établi.

Une bagarreuse

Elle continue d'explorer les thèmes de la subversion et de la transgression, notamment à travers ses travaux sur Sade, devenant une spécialiste reconnue de l'auteur sulfureux et longtemps interdit. Elle a notamment publié Soudain un bloc d'abîme, Sade, en 1986, où elle explore les intersections entre subversion, désir et pouvoir.

Elle considérait la littérature non comme une fin en soi, mais comme une aventure de l'esprit qui doit ouvrir des horizons et explorer les vastes étendues de la représentation sensible et mentale. Elle rejetait fermement les mondes littéraires isolés, les esthétismes de salon et surtout le théoricisme excessif, critiquant la French Theory et ses rejetons, pour leur détachement des réalités concrètes.

Elle partageait avec Georges Bataille l'idée de la littérature comme une expérience intérieure, un moyen d'élargir les perspectives au-delà du formalisme. Sa critique culturelle s'étendait, entre autres, à ce que Guy Debord définissait comme la « société du spectacle ». Ce dernier avec qui elle a entretenu une correspondance soutenue.

Elle a par ailleurs très tôt critiqué avec véhémence « le néo-féminisme », et ce dès la fin des années 70, dans des textes comme Lâchez tout en 1977, ou plus tard Vagit-Prop en 1988. Elle percevait leurs théories comme un renforcement des idéologies totalitaires sous des dehors progressistes. Elle a aussi exploré le roman gothique et le romantisme noir, y voyant un contrepoint nécessaire à la domination de la raison dans la culture occidentale.

Une artiste en décalage

Des dénonciations qui s'inscrivaient dans une critique acerbe de la société contemporaine, en particulier de la marchandisation de la culture et de l'art, comme dans Ce qui n'a pas de prix, édité en 2018. « Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la laideur a eu la voie libre », affirme-t-elle notamment dans son ouvrage sous-titré, Beauté, laideur et politique. Elle mettait plus généralement en évidence ce qu'elle jugeait comme du conformisme et de fausses rébellions de la société moderne, ayant parfois, jugeront certains, perdu le lien avec l'époque...

Elle s'est par exemple fermement opposée dans Ceci tuera cela. Image, regard et capital, publié en 2021, à la domination de la technologie et à l'impact corrosif de l'internet sur la culture jugée « authentique », notamment à cause de la surabondance d'images véhiculées par nos appareils numériques.

Sa poésie, rassemblée dans le recueil Ombre pour ombre publié en janvier dernier chez Poésie/Gallimard, trace un parcours qui s'étend de son premier poème Sur le champ publié en 1967 aux Éditions surréalistes, illustré par Toyen, à son dernier Pour ne pas en finir avec la représentation de 2002.

Publié en 2023 par les Éditions Bouquins, L'Infini dans un contour rassemble une sélection de ses oeuvres. Il comprend des textes phares tels que Les Châteaux de la subversion, Appel d'air ou Surréalisme et subversion poétique.

Annie Le Brun a par ailleurs organisé plusieurs expositions importantes et a été plus récemment la commissaire de l'exposition Toyen, l'écart absolu en 2022, pour le musée d'Art Moderne de Paris.

Parmi les premiers hommages à cette importante écrivaine française, on peut citer celui de l'auteur Patrick Autréaux, qui évoque une Annie Le Brun « fervente et indomptable. Libre ». Et d'ajouter qu'elle « reste et restera une autrice "hors de prise". Je l’aimais profondément ».

Pour l'écrivain, et directeur littéraire aux éditions L'Observatoire et Herscher, Laurent Nunez, il restera ses livres sur Sade, Hugo, Breton, « sur nous aussi, des monolithes noirs, tombés du ciel, terrifiants et merveilleux ».

François Angelier, au nom de l'émission de France Culture qu'il anime, Mauvais Genres, rend de son côté hommage à « une ardente muse des nuits gothiques, prêtresse sadienne et parfaite vigie de la liberté d'être et de penser !! » À quoi l'éditrice Joëlle Losfeld a sobrement réagi, « merveilleuse Annie ».