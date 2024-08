Un réseau proxénète démantelé au Comic-Con de San Diego

Deux ans après la nomination de Marcelle Dubois au grade de Chevalière dans l’ordre des Arts et des Lettres par la République française, cette dernière vient d’être récompensée par la gouverneure générale du Canada, avec une nomination en tant que membre de l’Ordre du Canada. Ce jeudi 27 juin, le Canada a honoré la directrice générale de Jamais Lu et du Théâtre Aux Écuries, et ses 23 années de contribution à la société canadienne dans le domaine des arts, et surtout du théâtre.