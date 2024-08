Une étude place Paris première ville culturelle du monde

Les données, disponibles pour 50 villes à travers le monde, montrent que Paris continue de se démarquer en termes d'offre culturelle, avec un score de 8,52/10. Ce classement fait de la capitale française la ville la plus inspirante sur ce plan, juste devant Londres (8,34/10), qui peut notamment compter sur ses plus de 7000 concerts annuels, Berlin (8,04/10), qui se distingue avec ses 4738 lieux historique, et New York (7,73/10).

Le riche patrimoine artistique de Paris, combiné à sa popularité sur Instagram pour l'art de rue avec 580.587 hashtags, positionne la ville comme une révélation culturelle. Paris possède le plus grand nombre d'œuvres d'art accessibles au public (3729), éclipsant Londres qui en compte moins de la moitié (1548).

En outre, Paris est la ville qui abrite le plus de théâtres et cinémas, d'attractions touristiques et de galeries d'art, parmi les villes analysées. Seules Séoul et Tokyo, qui sont classés 8e et 9e au général, surpassent Paris en nombre de musées, chacune de ses trois villes en comptent tout de même plus de 300.

Ville de littérature, Paris est deuxième au nombre de librairies, avec, selon l'étude, 580 établissements, derrière Séoul qui pointe à 792 commerces.

Le vieux continent toujours à la page

À noter par ailleurs que le continent européen semble se porter à merveille lorsqu'il s'agit de culture, puisque le podium est composé de ses trois villes majeures, et que 9 des 15 meilleures villes culturelles du monde, selon cette étude, sont implantées sur le vieux continent.

On retrouve par exemple Barcelone et Madrid à la 5e et 6e place, Munich, Amsterdam et Vienne en 10, 11 et 12e position, et Prague 15e. Athènes prouve pour sa part qu'elle est plus qu'une ville antique en se plaçant en 16e position avec un score 5,78/10, alors que Florence, capitale culturelle de la Renaissance, se trouve en bas du classement avec 3,52/10.

Petite ombre au tableau de la culture française, Paris est la seule ville de l'hexagone présente dans cette étude, confirmant la centralisation culturelle caractéristique du pays. Les États-Unis comptent par exemple 4 villes : New York, Los Angeles, Washington DC et Miami. L'Italie également avec Florence, Rome, Milan et Venise. Pendant que nos voisins espagnols et allemands ont chacun deux représentants en haut du classement : Barcelone et Madrid, Munich et Berlin.

Crédits image : Ralph Darabos, unsplash