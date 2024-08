Petit Ours Brun pousse la chansonnette et sort un album

Avec Mon année en chansons, les enfants et leurs parents pourront vivre ensemble des moments de complicité, en chantant et en écoutant des chansons adaptées à leur âge. Une version karaoké est même proposée pour chaque titre, permettant aux petits de s’approprier ces mélodies.

Les textes de l'album ont été écrits par Marie Aubinais, la plume derrière la majorité des histoires de Petit Ours Brun, apportant ainsi une musicalité et une poésie uniques aux paroles. La musique, composée par Sylvain Duthu du groupe Boulevard des Airs, mêle différents styles pour offrir une œuvre riche et variée.

L'album explore des thèmes aussi simples qu'essentiels pour les enfants : la fierté de s'habiller seul, la joie des anniversaires entre copains, l'adrénaline ressentie la première fois qu'on fait du vélo en autonomie, la jubilation de parvenir à reconnaitre les couleurs, ou encore l'impatience à l'attente de Noël.

Ces chansons, interprétées par Tara Ghazi, visent également à enrichir le vocabulaire des enfants, à développer leur mémoire, et à les initier à la musique. Il s'agit par ailleurs de la troisième collaboration entre Bayard Jeunesse et Sony Music, après Show Bizarre de Mortelle Adèle et Ariol chante comme un Rossignol.

Petit Ours Brun : un succès continu

Créé par Claude Lebrun il y a près de 50 ans, Petit Ours Brun accompagne les jeunes enfants dans leurs premières découvertes et émotions. Ce personnage emblématique vit les mêmes aventures et défis que ses jeunes lecteurs et leur permet de se sentir moins seuls pour les surmonter. Dans chaque album jeunesse et épisode des dessins animés qui en sont adaptés, sont abordées leurs colères, leurs joies, et autres expériences de leur quotidien.

À LIRE — Petit Ours brun perd sa créatrice, Claude Lebrun

Petit Ours Brun, c’est 2 millions de lecteurs mensuels à travers les magazines Popi et Pomme d'Api, 800.000 livres vendus chaque année, plus de 40 histoires audio et plus d'un million d'écoutes mensuelles sur les plateformes de streaming. Sans oublier deux séries animées et une comédie musicale qui a conquis 150.000 spectateurs.

Cinquantenaire, mais toujours connecté aux évolutions du monde contemporain, l'ours culte a également sa propre chaine YouTube qui compte plus d'un million d'abonnés. Certaines de ses vidéos frolent même la centaine de millions de vues.

L’album Mon année en chansons sera disponible dès le 23 août en CD et en version digitale sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur la boutique en ligne de Bayard Jeunesse.

Crédits image : Bayard Jeunesse