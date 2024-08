Devenue indésirable à Hong Kong, une librairie renaît à New York

Librairie indépendante anglophone installée à Hong Kong depuis le mois de février 2017, Bleak House Books était devenue une adresse connue de Pat Tat Street. Les affaires étaient florissantes et la clientèle fidèle, mais la nouvelle mainmise du pouvoir central de Pékin sur la région de Hong Kong a mis un coup d'arrêt à cette belle aventure.

« Étant donnée l'ambiance politique aujourd'hui à Hong Kong, Jenny [Smith, copropriétaire de la librairie, en couple avec Albert Wan, NdR] et moi-même ne pouvons plus imaginer notre vie et celle de nos enfants ici, en tout cas dans un futur proche », soulignait-il en 2021, à quelques jours de la fermeture de l'enseigne.

Un exil et un retour

La fermeture de la librairie de Hong Kong allait de pair avec l'exil de la famille aux États-Unis, dans l'État de New York, effectif dès le mois de janvier 2022. Une décision difficile, mais logique pour Albert Wan, natif du coin et dont les parents étaient eux-mêmes des immigrés venus de Hong Kong.

Wan et Smith, avec leurs enfants, ont élu domicile à Rochester, et plus précisément dans le village de Honeoye Falls, « un lieu où l'on s'attend presque à trouver une librairie », s'enthousiasmaient-ils en septembre 2023. Pour un loyer abordable, les libraires obtenaient une surface deux fois plus vaste que la précédente, avec une large vitrine.

Et, surtout, la possibilité d'accueillir toutes sortes de lecteurs, lectrices et ouvrages, sans craindre la répression de l'État. Hong Kong, qui a longtemps bénéficié d'un statut spécifique lui permettant d'éviter la censure chinoise, n'est désormais plus ce havre pour le livre, la lecture et la liberté d'expression. Les lois sur la « sécurité nationale », en ajoutant plusieurs catégories d'infractions, comme la trahison, l’insurrection, l’espionnage, le sabotage et l’ingérence étrangère, facilitent en effet l'autocensure.

Bleak House, la renaissance

Nommée d'après le neuvième roman de Charles Dickens, La Maison d'Âpre-Vent, paru en 1853, Bleak House vit désormais une nouvelle existence en terres américaines. La décoration du lieu rappelle celle de l'ancien commerce de Hong Kong, « une marque de respect, pour toutes les personnes qui ont soutenu la librairie », souligne Albert Wan au micro de PBS.

Le 27 juin 2023, au lendemain de l'ouverture de Bleak House « 2.0 », Albert Wan se félicitait, ému, de l'accueil reçu par les habitants de Honeoye Falls et des environs. « L'affluence a été tout simplement miraculeuse. Nous avons eu des files d'attente à la caisse pendant toute l'inauguration ou presque. D'après mes calculs, nous avons vendu environ 350 livres, ce qui équivaut, sur 8 heures d'ouverture, en moyenne 43 livres par heure. Largement de quoi s'inscrire dans les légendes du métier, si vous voulez mon avis. »

Il y a quelques semaines, Bleak House a fêté son premier anniversaire dans ce nouvel environnement, et rien ne semble plus pouvoir entamer la sérénité des copropriétaires : « Qui sait si nous serons encore là l'année prochaine ou l'année suivante ? Mais, au moins, nous pourrons dire que nous avons fait de notre mieux, que nous avons franchi ce cap d'une année d'ouverture et qu'il nous reste encore assez d'énergie pour continuer. »

Photographie : à Hong Kong, en 2015 (illustration, Jirka Matousek, CC BY 2.0)