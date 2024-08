Philippines : trois ans après, l'arrestation toujours suspecte d'une autrice

Randall Emmanuel Echanis pourrait fêter, en octobre prochain, un nouvel anniversaire en prison. L'enfant, emmené avec sa mère par les autorités philippines en 2020 vit avec elle, dans la prison provinciale de Tuguegarao. Il partage avec elle un triste record, en tant que très jeune prisonnier politique : en 1990, après l'arrestation de ses propres parents, Amanda Echanis avait passé une partie de sa jeunesse dans un centre de détention provisoire.

L'autrice, poète et activiste est accusée de « possession illégale d'armes et de munitions » et de « possession illégale d'explosifs », deux motifs pour lesquels une libération sous caution n'est pas envisageable. Elle attend, depuis son arrestation, la date de son procès.

Mobilisation suivie

Il y a presque un an, la famille, les amis et des militants engagés montaient un groupe de soutien à l'autrice emprisonnée, Panata sa Paglaya, ou le Free Amanda Echanis Movement (FAEM), qui appelle à la libération de la jeune femme et de son fils.

« Notre rassemblement d'aujourd'hui témoigne de notre quête inébranlable de justice. Le cas d'Amanda résonne bien au-delà de son expérience individuelle, puisqu'il incarne une lutte plus large pour les droits humains et la fin de la persécution politique des militants paysans par les forces de l'État », soulignait à cette occasion Tao Aves, porte-parole du FAEM, d'après Altermidya.

Amanda Echanis, comme ses soutiens, est engagée dans les mouvements paysans philippins, qui luttent contre l'expropriation des agriculteurs par l'État, à des fins résidentielles, commerciales et plus largement non agricoles. Cette force politique s'oppose régulièrement au régime du président Ferdinand Marcos Jr., dont les infractions des droits humains sont documentées et dénoncées par les Nations Unies.

Au moment de son arrestation, elle s'était plus particulièrement engagée dans une campagne de mobilisation contre les famines et la pauvreté des communautés paysannes, tout en dénonçant la gestion de la pandémie de Covid-19 et la militarisation du régime de Rodrigo Duterte (2016-2022). Ce dernier s'était montré résolu à balayer toute opposition, en particulier ce qu'il qualifiait de « menace communiste » — le Parti communiste des Philippines, illégal dans le pays, est considéré comme une organisation terroriste par l'État, mais aussi par les États-Unis et l'Union européenne.

Les membres du mouvement et l'avocat d'Echanis, Luz Perez, dénoncent des motifs d'arrestation montés de toutes pièces par les autorités philippines : la police aurait présenté un mandat de perquisition plusieurs heures après le début des fouilles, et les preuves pourraient avoir été déposées sur place à cette occasion, rapporte Inquirer.

En juillet 2024, le FAEM s'est à nouveau réuni autour d'un événement, pour sensibiliser à la libération de l'autrice et récolter des fonds.

La répression en héritage

Dans un pays où les libertés individuelles restent fragiles, s'opposer à l'État expose à des poursuites, notamment pour « terrorisme » ou « participation à des actions terroristes ». En 1990, le père d'Amanda Echanis, Randall Echanis, avait lui-même été interpelé, également accusé de posséder à son domicile, de manière illégale, des armes et des explosifs.

Le 10 août 2020, Randall Echanis était assassiné, avec un de ses voisins, à son domicile de Quezon City, aux Philippines. Deux personnes ont été aperçues quittant les lieux au moment des faits, mais les meurtres n'ont toujours pas été élucidés. À l'époque, plusieurs ONG, dont Amnesty International, appelaient les autorités à mener une enquête rapide, pour « traduire les coupables en justice ».

Autrice, Amanda Echanis a publié plusieurs pièces de théâtre, dès 2006, ainsi qu'un scénario retraçant la vie et l'engagement de Carmen « Nanay Mamen » Deunida, une figure du mouvement paysan. En 2023, elle a publié un recueil de poèmes écrits en prison, intitulé Binhi ng Paglaya (Les graines de la libération).

