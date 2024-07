Faites ce que je dis, pas ce que je fais

Maître Tolstoï nous éloigne de l’homme de lettres pour nous rapprocher de l’être humain qui semblait ne rien désirer plus ardemment que de devenir maître d’école. Et de fait, « il a consacré à l’éducation une énergie immense durant toute sa vie ».

Mais celui qui avait été chassé de l’université pour paresse — « bien malin qui aurait pu deviner que l’étudiant paresseux et inepte qui fréquenta de manière épisodique les bancs de la prestigieuse institution [l’université de Kazan] allait devenir un grand homme » — n’était pas au bout de ses peines pour y arriver.

De Tolstoï, nous connaissons principalement deux grands romans, Guerre et paix (1865-1869) et Anna Karénine (1873-1877), ce dernier ayant été récusé par l’auteur au soir de sa vie. Nous connaissons le physique de l’homme vieillissant, humblement habillé avec sa longue barbe blanche, lui donnant l’air d’un vieux sage.

Vieux sage… qui fugua de chez lui à quatre-vingts ans et en mourut ; vieux sage végétarien adorant chasser ; vieux sage prônant l’abstinence ayant treize enfants légitimés ; vieux sage antimilitariste s’étant enrôlé sur un coup de tête pour participer à la guerre de Crimée (1853-1856) ; vieux sage ayant perdu la maison familiale au jeu, l’obligeant à vivre avec femme et enfants dans la dépendance du domaine où il passera la majorité de sa vie à Iasnaïa Poliana.

Comme tout homme, le vieux sage avait eu une vie, une vie bien remplie, lui permettant de réfléchir certes, mais aussi et surtout d’avouer : « il est plus facile d’écrire dix tomes de philosophie que de s’appliquer le moindre principe dans la pratique ». Dès lors, pourquoi nous étonner de toutes ses contradictions, si lui-même les accepte, voire les ignore ?

Révolutionner le système éducatif

C’est donc un homme qui a été viré de l’université qui va désirer révolutionner le système éducatif des petits paysans en souhaitant tout bonnement abolir… le système éducatif.

Plus de règles, plus d’horaires, plus d’obligations. Son propre échec comme étudiant va lui permettre de remettre profondément en question les « savoirs établis, qui lui apparaissent parfaitement inutiles sur le plan pratique ». Pour aller plus loin, la notion d’éducation renvoie chez lui « à l’imposition obligatoire d’un savoir qui se déverse sur l’enfant et qui vise à l’éloigner le plus possible de son milieu d’origine et de ses dispositions naturelles ».

Mais nous pouvons objecter que suivre sa doctrine empêcherait vraisemblablement toute ascension sociale ; c’est là une des nombreuses critiques qui lui ont été faites, la plus récurrente étant néanmoins qu’avant de vouloir enseigner, il fallait peut-être qu’il retourne sur les bancs de l’école pour « apprendre ce que l’on doit savoir ». Ceux qui lui ont dit cela n’ont assurément rien compris à la démarche de Tolstoï, mais le reproche était facile.

Si l’on peut en effet critiquer les fondements de l’école de Tolstoï, il faut lui reconnaître d’avoir pris le temps d’examiner les enfants à une époque où la notion « d’enfant-roi » était encore bien loin d’être inventée, et de partir du principe que « l’enfant savait déjà, qu’il n’était pas une page blanche à remplir, une tête à modeler, mais un être à considérer ». Il faut aussi signaler que ses écoles étaient également ouvertes aux filles, fait assez rare alors et pas qu’en Russie.

L’école de la vie, car il s’agit bien de cela, nous le savons, a une importance considérable, le maître aimait à converser avec ses petits étudiants serfs en marchant dans la campagne, aimait à les pousser dans leurs réflexions loin de tous manuels étatiques tout en leur permettant de ne pas aller en cours si leurs devoirs de paysans les obligeaient à aider leurs parents à la ferme ou dans les champs.

« En matière d’éducation, il n’est pas utile de savoir-faire – il faut au contraire laisser faire », nous entrevoyons évidemment les limites d’une telle éducation, mais elle a le mérite de pousser à la réflexion, notamment sur l’importance des activités parascolaires.

Quelques ombres au tableau néanmoins sur l’intérêt que porte le maître aux enfants des serfs : le fait que l’enfant illégitime qu’il eut avec une paysanne ne fut jamais reconnu et termina « petit serf sans père » et cocher de ses « vrais » enfants. « Vrais » enfants qui « eux n’ont pas été à l’école de Tolstoï : on a veillé à ce qu’ils soient tenus bien à l’écart des innovations pédagogiques dont leur père est si friand et si fier ».

« À l’école de Tolstoï, les contradictions du grand homme ne restent pas à la porte ».