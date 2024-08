Traverser le XXe siècle comme un somnambule

Qu'il sillonne l'océan Pacifique dans les années 1950 ou qu'il s'improvise marchand de biens à Anchorage, c'est la contemplation de la mer qui le console de la perte de ses liens et de ses racines. Sa vie, attentive au monde sensible et à l'instant présent, le maintient éloigné du cercle familial et des devoirs citoyens. Soutenu et protégé par son frère aîné, Paul, l'homme en mouvement, traverse le 20e siècle comme un somnambule égaré dans un palais des glaces.

Dans ce récit, Patrick Straumann suit les traces d'un personnage attachant malgré ses zones d'ombres. Il dresse le portrait de Paul, son grand-oncle, le frère cadet de son grand-père, qui est aussi le « mouton noir » de la famille.

Les éditions Chandeigne nous en offrent un aperçu en avant-première :

Patrick Straumann, écrivain et journaliste, est né en Suisse et réside à Paris depuis de nombreuses années. Il a publié huit livres aux éditions Chandeigne, dont Lisbonne, ville ouverte. Grand lecteur et fin connaisseur de littérature, il est responsable de la tribune des fictions depuis quelques années à la Maison de l'Amérique Latine.

