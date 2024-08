Polaris, de Philippe Tessier : Exode, survie et post-apocalypse

Polaris : Exode, signé Philippe Tessier, embarque dans un futur post-apocalyptique où l’humanité lutte pour sa survie. Lyam et Lénid y parcourent des territoires qu’ont dévastés des cataclysmes naturels et des conflits militaires. Ici, les conditions de vie sont rudes, l’air toxique et les forêts des jungles tropicales. Les deux survivants, entre les ruines et les mouvements militaires, assistent ainsi aux affrontements qui opposent la Coalition Globale et les forces de l’Insurrection.

Avec l’aide de mystérieux individus appelés les Généticiens, les nations, réunies sous la bannière de cette coalition, ont orchestré le déplacement d’une partie soigneusement sélectionnée de l’humanité vers les profondeurs des océans. Ainsi en est-il de Calen, un réfugié qui cherche une place pour sa famille dans les Arches sous-marines, ultimes bastions sécurisés de l’humanité. Malgré ses efforts lui, sa femme et leur fils sont rejetés — comprendre : condamnés à rester à la surface... donc à mourir.

Cette famille, de même qu’une vaste majorité de la population est condamnée. Mais ce sacrifice pour la survie de l’espèce n’a pas été accepté par tous, et l’Insurrection mène une guerre acharnée contre les partisans de cet Exode.

Survie, espoir et détresse : le quotidien n’a rien d’une partie de plaisir. Dans un monde divisé entre une élite sélectionnée et les masses laissées pour compte — quelque chose des Dépossédés d’Ursula K. Le Guin (trad. Henry-Luc Planchat), dans un contexte très différent — fait peser un climat délétère sur les protagonistes : ici, on ne stresse plus, on (sur) vit dans un état second...

Des forces écrasantes dominent le récit : la Terre a été transformée en ce territoire hostile, ravagé par des catastrophes naturelles et des guerres. Mais cette ambiance post-apocalyptique est décrite avec une extrême minutie pour ce qui touche aux détails environnementaux et sociopolitiques. Survivre implique deux choses : une lutte physique contre les éléments, autant qu’une bataille mentale contre le désespoir.

Et comme cela ne suffisait pas, la population est séparée avec d’un côté les « premiers choix », de l’autre, logiquement, les « seconds » : qui accédera aux Arches sous-marines, qui mérite de continuer à vivre, quelle est la valeur de la vie humaine, quand une situation extrême implique de trancher ? Tessier explore à travers ses trois protagonistes un univers désolé : sacrifice, désespoir, abnégation... vous aviez demandé le menu ?

Pourtant, Polaris : Exode n’a rien d’un ouvrage déprimant : plutôt un coup de tonnerre comme la SF et l’anticipation en donnent de plus en plus. Apprendre que la planète est fragile, que l’humanité à des devoirs et des responsabilités, pour éviter de pareils désastres... Un ouvrage riche de descriptions, où l’aspect futuriste se nourrit d’une véritable recherche en termes scientifiques et techniques

Mais gloire à Philippe Tessier pour la qualité de ses interactions et des dialogues, qui assoient l’atmosphère globale — sombre et désespérée, on l’aura compris. Un roman captivant, tout simplement

Retrouver un extrait en avant-première. À paraître le 29 août.

