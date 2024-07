Un retour en salles pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux

Projet rêvé par Peter Jackson, ses coscénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens, et par quelques millions de fans dans le monde entier, l'adaptation cinématographique du chef-d’œuvre de Tolkien a marqué le début du XXIe siècle.

En trois films, sortis en 2001, 2002 et 2003, Jackson a fait découvrir une pierre angulaire de la fantasy à un nouveau lectorat, tout en réussissant à satisfaire les plus fins connaisseurs de la Terre du Milieu. Décors grandioses, splendides paysages, distribution irréprochable, musique épique et effets spéciaux proches de la perfection, la trilogie Le Seigneur des Anneaux s'est distinguée dans toutes les catégories.

Outre le succès planétaire au box-office, les trois films ont amassé 17 Oscars au total, dont ceux des meilleurs effets visuels, du meilleur réalisateur, des meilleurs costumes ou du meilleur scénario adapté.

Difficile de surpasser ce résultat, si bien que la trilogie suivante, toujours menée par Peter Jackson, laissera un arrière-goût amer : Le Hobbit, en trois films sortis entre 2012 et 2014, ne fera pas mieux et sans doute même moins bien...

Plus de vingt ans après la sortie des trois films, le groupe Warner Bros. annonce une ressortie au cinéma pour la trilogie, dont le coup d'envoi sera donné le 4 septembre prochain, confirme Allociné. Pour l'instant, il n'est pas précisé s'il s'agit des versions simples ou longues des films...

Pour rappel, les romans originaux de Tolkien ont été publiés pour la première fois en 1954 et 1955, avant une traduction en français au début des années 1970 par Francis Ledoux chez Christian Bourgois. En octobre 2023, cette même maison a publié une intégrale de la trilogie, dans une traduction de Daniel Lauzon.

Un programme chargé

Les amateurs du Seigneur des Anneaux et des œuvres de Tolkien auront de quoi se mettre sous la dent, en cette rentrée, car, outre la ressortie en salles de la trilogie, plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà pris.

Dès le 29 août prochain, Amazon Prime Vidéo diffusera en effet la deuxième saison de sa série Les Anneaux de Pouvoir, qui se déroule bien avant Le Seigneur des Anneaux. Toujours supervisée par J. D Payne et Patrick McKay, cette série doit compter, au total, cinq saisons.

À LIRE - Gollum et Peter Jackson aux manettes d'un nouveau Seigneur des Anneaux

Autre sortie particulièrement attendue, celle, en fin d'année, de La Guerre des Rohirrim, un film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: SAC Solid State Society, Eden of the East, Hirune hime, rêves éveillés).

Ce nouveau chapitre, situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, explore l'histoire de la Maison de Helm Hammerhand, roi de Rohan. Face à l'attaque soudaine de Wulf, un seigneur vengeur et cruel, Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornburg, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Héra, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple. – Le synopsis du film

On notera le retour, au doublage, de Miranda Otto, actrice australienne qui incarnait Éowyn dans Les Deux tours et Le Retour du roi de Peter Jackson. Elle restera Éowyn, qui narrera cet épisode épique, bien antérieur aux événements du Seigneur des Anneaux...

La sortie en salles est annoncée pour le 11 décembre prochain.

Photographie : Extrait du Retour du roi de Peter Jackson (2003)