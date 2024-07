Une année de chamboulement pour l'édition indépendante

L’année a été jusqu’ici riche en défis, chamboulements et incertitudes. Nous avons observé une croissance significative du marché de l’occasion, ce qui est, bien sûr, pour nous préoccupant.

Cependant, cela signifie également que nos livres continuent de circuler et de trouver de nouveaux lecteurs. Avec le soleil qui s’est mis enfin à briller, voyons cela comme une opportunité pour élargir notre lectorat et renforcer notre présence en attendant que des mesures justes et équitables soient prises.

Si les retours des libraires sont inévitables, nous le savons, cette année leurs augmentations nous ont assailli de plein fouet. Mais cela ne doit pas entamer notre détermination qui doit rester le reflet de notre audace à prendre des risques et à explorer de nouveaux horizons littéraires.

Nous sommes dans l’expectative quant aux décisions gouvernementales, mais gardons à l’esprit que chaque changement apporte aussi des opportunités. Restons flexibles et adaptables, prêts à saisir les occasions qui se présenteront. Résilience, nous connaissons bien ce mot.

L’été est là et, avec lui, une pause bienvenue. Profitons de ces moments pour nous ressourcer, pour lire, pour rêver… pour imaginer les prochains ouvrages que nous publierons avec passion. Et pour, à la rentrée, continuer à soutenir nos auteurs et à tisser des liens avec nos libraires, nos partenaires afin que nos livres parviennent jusqu’aux lecteurs pour lesquels nous faisons notre métier.

Rechargeons nos batteries, car la rentrée nous attend avec ses nouveaux défis mais aussi ses belles promesses. Ensemble, nous continuerons à écrire l’histoire de la Fédération des éditions indépendantes.

Ndlr : la Fédéi donne également rendez-vous en septembre à ses membres, avec des nouvelles fraîches, un nouveau numéro de notre "Petit journal" et le démarrage, le 17, de leur émission hebdomadaire, "Les mardis de l'édition indépendante" ! (plus d'informations) Sans oublier les 2e Assises de l'édition indépendante, du 19 au 21 février 2025, au Grand Théâtre de Bordeaux.

