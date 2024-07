Trois romans de Liz Moore adaptés en séries

The God of the Woods (Le Dieu des Bois), actuellement sur la liste des best-sellers du New York Times, se déroule en 1975 et explore la mystérieuse disparition de Barbara Van Laar, 13 ans. L'événement coïncide avec une opulente fête dans la résidence d'été familiale, ajoutant au soupçon entourant son frère Bear, disparu vingt ans auparavant...

The Unseen World (Le monde invisible) raconte cette fois l'histoire d'Ada Sibelius, élevée par son père célibataire David, un directeur de laboratoire informatique excentrique à Boston durant les années 1980. Très timide et prodigieusement douée, Ada est confrontée au déclin mental de son père, qui déclenche sa quête pour dévoiler ses secrets enfouis, un voyage qui l'amènera de l'enfance à l'âge adulte. Une oeuvre qui examine les relations humaines à travers et avec la technologie, dans un domaine scientifique traditionnellement masculin.

Ces adaptations s'ajoutent à celle de La rivière des disparues, un thriller où Amanda Seyfried campe une policière dans un quartier de Philadelphie affecté par la crise des opioïdes. Elle réalise que des meurtres récents pourraient être liés à son passé... Liz Moore a participé au scénario et en est un des producteurs exécutifs.

On attendra à présent les dates de débuts de tournage et la distribution pour les deux premières séries, et une date de diffusion pour la troisième.

La rivière des disparues, qui a atteint le statut de best-seller aux États-Unis, et a été traduit dans dix-huit pays, s'est écoulé à près de 10.000 exemplaires en France, tous formats confondus, selon Edistat. Cet ouvrage marque sa seconde publication aux éditions Buchet-Chastel, suivant son roman Arthur et moi (trad. Sylviane Lamoine) sorti en 2012 (385 ex. cédés selon Edistat).