Aux États-Unis, de nouvelles législations facilitent la censure des livres

Aux États-Unis, les décisions concernant les écoles et les bibliothèques sont principalement prises à l'échelle locale et étatique, avec une intervention relativement faible de l'autorité fédérale. Un fonctionnement qui a conduit à une augmentation significative de la censure de livres dans plusieurs États républicains.

L’Association Américaine des Bibliothèques (ALA) a récemment signalé que le nombre de titres visés par la censure a augmenté de 65 % en 2023 par rapport à 2022, atteignant un record historique de 4240 références concernées dans les bibliothèques publiques et scolaires.

Cette tendance alarmante ne montre aucun signe de ralentissement. Ce 29 juillet, le New York Times a dressé un état des lieux des nouvelles lois entrées en vigueur dans divers États, à savoir l’Utah, l’Idaho, et le Tennessee. Autant de règles qui restreignent l’accès des plus jeunes à certains ouvrages, jugés obscènes ou nuisibles et qui permettent, selon leurs partisans, de protéger les enfants de contenus inappropriés.

Dans les faits, les ouvrages prohibés le sont généralement pour de mauvaises raisons : l'évocation d'agressions sexuelles et de viols, mais aussi d'actes et de politiques racistes, ou encore la mention de personnages ou de relations LGBT suffisent souvent à faire bannir des textes.

Ouvrages interdits dans l’Utah

Depuis le 1er juillet 2024, un amendement législatif dans l'Utah permet de retirer des écoles publiques et bibliothèques tout « ouvrage sensible », c’est-à-dire des livres considérés comme « pornographiques ».

D'après le texte de loi, qui renvoie à une définition antérieure de la pornographie, tout document qui dénote « un intérêt lubrique pour l'acte sexuel », se révèle « offensant dans sa description de la nudité, de l'acte sexuel, de l'excitation sexuelle [...] », et qui ne « présente pas de valeur littéraire ou artistique sérieuse » peut être visé.

Si les établissements étaient déjà en capacité, indépendamment, de faire le tri parmi leur collection afin de juger eux-mêmes de « la valeur artistique » d'un livre, la priorité est désormais donnée à la « protection des enfants contre les effets nocifs de la pornographie ». Dans l'ensemble, les définitions restent suffisamment vagues pour que les établissements se prêtent à l'autocensure, par crainte des sanctions.

Parmi les quatre districts de l’Utah, chacun examine actuellement, et minutieusement, les livres déjà retirés des étagères, afin de vérifier qu’ils correspondent à la nouvelle définition d'un « ouvrage sensible », c’est-à-dire « pornographique ou indécent » selon la législation de l’État.

Si au moins trois districts scolaires, ou deux districts et cinq écoles signalent le même livre au conseil d’éducation de l’État, alors il sera retiré de toutes les écoles. D’ici le 5 août, le conseil dressera la liste des livres à retirer.

Les bibliothécaires visés

Depuis le 1er juillet, les bibliothèques de l'Idaho, État du nord-ouest du pays, doivent placer les livres jugés « obscènes », c’est-à-dire ceux qui incluent des scènes de nudité ou à caractère sexuel, dans une section réservée aux adultes.

Selon le Children’s School and Library Protection Act, tout juste entré en vigueur, les membres du personnel des écoles et des bibliothèques qui fournissent aux jeunes des documents jugés nocifs peuvent être condamnés à une amende de 250 $.

Les usagers peuvent désormais demander la relocalisation des matériaux dans des sections réservées aux adultes, et les bibliothèques auront 30 jours pour répondre à la demande. En cas de non-conformité, elles encourent des amendes et pourraient faire face à « tout autre recours légal disponible », y compris « une injonction suffisante pour empêcher l’école ou la bibliothèque publique de violer ses obligations ».

Là aussi, l’objectif affiché est « d’assurer que les enfants n’aient pas accès à des documents pornographiques dans les écoles et bibliothèques financées par les contribuables », a indiqué l’Idaho Family Policy Center au journal local du nord de l'État, Cœur d’Alene/ Post Falls Press.

Une pétition au Tennessee

Le républicain John Ragan a déposé le projet de loi HB 1661 au Tennessee, qui cherche à établir un processus de pétition permettant aux résidents de faire retirer des contenus accessibles aux mineurs dans les bibliothèques publiques ou scolaires, s’ils les considèrent contraires aux « normes communautaires contemporaines », que ce soit en ligne ou en personne.

Le projet de loi énumère plusieurs critères jugés contraires à ces normes, tels que la « nudité », la « violence excessive », les « comportements sexuels » et tout contenu « manifestement offensant » ou à « caractère lubrique ».

Si une pétition réunit suffisamment de signataires, elle sera envoyée à la commission électorale du district concerné pour validation, puis transmise à chaque bibliothèque du territoire, exigeant qu’elles cessent immédiatement d’afficher, de distribuer ou de rendre accessibles aux mineurs les documents en question.

Crédits image : CC0 Domaine public / PxHere

