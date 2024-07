Des pièces de monnaie américaines à l'effigie des héros DC

Six autres personnages seront sélectionnés par un sondage en ligne pour une édition prévue en 2026 et 2027. Outre ces pièces de luxe en or, les fans pourront également acquérir des versions en argent et en métal ordinaire (collectibles).

Le sondage en ligne, ouvert jusqu'au 11 août, invite les fans à exprimer leur préférence parmi douze personnages pré-sélectionnés pour compléter la série des six pièces restantes : Aquaman, Batgirl, Black Canary, Blue Beetle (Jaime Reyes), Cyborg, Flash, Green Arrow, Green Lantern (John Stewart), Hawkman, Robin, Supergirl et Shazam.

Cette annonce et le calendrier de sortie des pièces coïncident avec le 90e anniversaire de DC en tant qu'éditeur de bandes dessinées. La société a été fondée sous le nom de National Comics Publications en 1934 et a publié son premier comic book, New Fun: The Big Comic Magazine, en 1935. Trois ans plus tard, Superman et Batman faisaient leur apparition en 1938, suivis par Wonder Woman en 1941.

Depuis, DC Comics s'est imposé comme un des éditeurs majeurs de la bande dessinée nord-américaine, aux côtés de son rival, Marvel. L'univers est à présent central dans l'imaginaire populaire de la société états-unienne.

« La Monnaie des États-Unis a une longue tradition de production de pièces et de médailles rendant hommage aux valeurs américaines, aux icônes et aux moments significatifs. Cette alliance historique mettant en vedette les super-héros de DC perpétue cette tradition et reconnaît le rôle que l'art de la bande dessinée a joué dans le renforcement des idéaux américains », annonce le communiqué.

« Cette opportunité avec DC marque une nouvelle ère passionnante pour la Monnaie des États-Unis alors que nous continuons nos efforts pour attirer les collectionneurs chevronnés, tout en nous connectant avec un public plus jeune et diversifié », ajoute Ventris C. Gibson, directeur de la Monnaie des États-Unis.

Le côté face de la pièce sera conçu par le chef graveur de la Monnaie des États-Unis, Joseph Menna, dont le portfolio privé inclut des travaux pour DC Collectibles, pour des figurines notamment ; le côté pile sera conçu par l'un des artistes médailleurs de la Monnaie, sous la supervision et la direction de Joseph Menna.

Crédits image : Deviant Art, CC BY SA 3.0