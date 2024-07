Serge Airoldi récompensé d'un Grand Prix de l’Estuaire spécial JO

L'ouvrage de Serge Airoldi narre la vie de Carlo Airoldi, un athlète italien du XIXe siècle - qui pourrait être un ancêtre lointain de l'écrivain -, injustement empêché de participer au marathon des premiers Jeux olympiques modernes sous prétexte de professionnalisme.

Une injustice

Ce Carlo Airoldi, qui exerce parfois comme lutteur de foire, est employé dans une usine de conditionnement de chocolat, cet Italien fougueux et obstiné, nourrit l'ambition de devenir le plus grand marathonien de l'histoire. En 1896, lorsqu'il découvre que Pierre de Coubertin souhaite réintroduire le marathon comme épreuve des Jeux olympiques modernes, il se fixe pour objectif d'y participer. Toutefois, les troubles politiques et diverses adversités vont entraver ce rêveur au long cours, le rendant incapable de faire valoir son endurance exceptionnelle aux yeux du monde.

Dans son roman, Serge Airoldi tisse la vie de ce personnage pittoresque et pétri de malchance, naviguant entre figures historiques telles que Buffalo Bill et D'Annunzio. L'ouvrage met en scène un homme qui place sa passion pour la course au-dessus des enjeux politiques, compromettant ainsi potentiellement sa carrière prometteuse. L'ouvrage explore le conflit entre la sphère personnelle et le sport, l'histoire et la logique.

Serge Airoldi, né en 1966 à Auch dans le Gers et installé à Dax, entame dès 1991 sa carrière de journaliste, travaillant au sein des rédactions de M6 à Bordeaux, de France Culture à la Maison de la Radio à Paris, et pour l'agence de Lyon du journal Le Monde.

Il rejoint ensuite le quotidien Sud Ouest à Bordeaux de 1992 à 2008. En 1998, il est lauréat du premier Prix de la Fondation Alexandre-Varenne, avec un jury présidé cette année-là par Franz-Olivier Giesbert. Entre 2002 et 2003, il exerce comme reporter à la rédaction de Sud Ouest Dimanche à Bordeaux. Puis, de 2003 à 2007, il prend la direction de l’agence du quotidien à Dax, avant de diriger les rédactions du journal au Pays Basque de 2007 à 2008.

De 2008 à 2023, il occupe le poste de directeur artistique des Rencontres à Lire, le salon du livre de Dax, où il organise quinze éditions et invite plus de 400 auteurs. Depuis février 2023, il a intégré l'équipe du Festival International Arte Flamenco de Mont-de-Marsan, dans les Landes, où il est chargé du développement des activités culturelles.

Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le Veilleur de Matera et Rose Hanoï, ce dernier ayant reçu le Prix Henri de Régnier de l’Académie Française. Il a également participé à des ouvrages collectifs et des catalogues d’artistes, et dirige la collection Pour dire une photographie aux éditions Les Petites Allées depuis 2017.

L'Esprit Sport

Lire en estuaire, l’estuaire se livre s'est tenu du 23 au 28 juillet,autour du thème « L'Esprit Sport » en cette année olympique. Le festival littéraire explore la relation entre sport et littérature, deux domaines qui rapprochent les individus et reflètent les hauts et les bas de notre société.

Les festivités ont débuté avec une soirée d'inauguration accompagnée d'un apéro-vidéo. Au cours de cette soirée, a été projeté le documentaire Un vent d’espoirs, qui met en avant de jeunes sportifs ambitieux et ancre son récit dans l'histoire sportive de La Rochelle. Il a par ailleurs offert une variété de points d'entrée pour tous les publics, incluant des lectures comme celle de Créatine par Victor Malzac.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Éditions Fario