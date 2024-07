Dimitri Tolstoï : "Je souhaitais que certains livres restent à Paris"

Ce présent a été réalisé par Dimitri Tolstoï, arrière-petit-fils de l'auteur de Guerre et Paix, et fils de Sergueï Tolstoï : « Suite au décès de ma mère, le 26 décembre dernier, j'ai hérité de son appartement. Le bureau de mon père (Ndr : disparu en 1996), était une véritable capsule temporelle russe, ornée de portraits et de bustes magnifiques, et entourée d'une énorme collection de livres précieux », partage avec ActuaLitté le généreux donateur.

Une histoire de l'immigration russe

Beaucoup de ces ouvrages ont été donnés au Musée Tolstoï de Moscou, mais il a décidé d'en laisser une partie à Paris, « ville que mon père a rejoint en 1919, dans un pays où il a été accueilli ». Un paternel qui est resté viscéralement attaché à sa culture russe première, comme à l'œuvre de son illustre aïeul Léon : « Je tenais absolument à offrir ces trésors des personnes qui chérissent et sont intéressées par l'histoire et la culture russes », développe Dimitri.

Parmi les pièces les plus significatives qui appartenaient à son médecin de père, il y a toute sa correspondance avec la fille de Léon Tolstoï, Alexandra, qui résidait à New York : « Mon projet est de décrypter ces lettres qui retracent une partie de l'histoire des immigrants russes », nous raconte son fils, et de développer : « Ces documents, tous datés, illustrent par exemple combien ces Russes étaient bien intégrés en France à leur arrivée, en particulier les plus jeunes, comme mon père. »

Une future mine pour les historiens, au sujet de tous ses princes et autres comtes qui n'avaient que leurs terres, et qui ont parfois fini parfois taxi en France, comme l'a raconté l'Académicien Andreï Makine dans son dernier roman.

Parmi les plus belles pièces qui resteront à Paris, conservées par La bibliothèque de la Maison russe des sciences et de la culture, de nombreuses éditions originales et d'époque, dont certaines du père de la littérature russe, Alexandre Pouchkine.

Maison russe des sciences et de la culture.

Faire vivre la mémoire du grand ancien

Outre les Tolstoï de Russie, dont on peut citer par exemple Piotr Olegovitch Tolstoï, vice-président de la Douma depuis 2016, la grande famille aristocratique a essaimé dans le monde, notamment du fait des soubresauts de l'Histoire, mais pas seulement.

De nombreux frères et sœurs du père de Dimitri sont partis vers les États-Unis, établissant une branche importante de la famille, quand la fille de Léon Tolstoï, Tatiana Soukhotina-Tolstaïa, s’est mariée avec un Italien, créant une branche italienne. Cependant, c’est en Suède que la famille est la plus nombreuse, hors Russie, un des fils du grand écrivain s’étant marié avec la fille de son médecin suédois.

« Pour ma part, je représente la branche française de la famille », partage Dimitri Tolstoï, qui aujourd'hui s'occupe de l'association des Amis de Léon Tolstoï, fondée en 1977 par son père, et précédemment présidée par sa mère. « Son but est notamment d’organiser une fois par an un colloque autour de Léon Tolstoï, dit "Journée Tolstoï", avec, entre autres, la participation de spécialistes. Par exemple, nous allons évoquer la figure de Sofia, son épouse, qui a remarquablement travaillé avec lui, réécrivant à la main Guerre et Paix sept fois pour donner une idée. Elle a été une photographe remarquable et a offert un précieux témoignage avec son ouvrage, Ma vie. »

À la suite des colloques, un Cahier Tolstoï est publié : Tolstoï et ses adversaires, Tolstoï écrivain et la critique, Tolstoï et la musique, Tolstoï et la Russie, La nature dans l’œuvre de Tolstoï... Les différents numéros sont actuellement disponibles à l’Institut d'Études Slaves, à Paris. L'association est ouverte à tous.

Dimitri Tolstoï est devenu, comme son arrière-grand-mère, photographe : « Mon père ne voyait pas d’un très bon œil cette carrière au départ, par peur que je ne puisse pas subvenir à mes moyens, mais j'ai bien travaillé. Quand j’ai ouvert mon premier studio de photographie le 26 juin 1977, il était très heureux. J'aime raconter cette anecdote. Un jour, il m'a dit : "Je suis très fier de toi, mon fils, car quand on a su mon nom, on ne m'a pas parlé de l'écrivain, mais du photographe" ».

Un anniversaire sans la Russie

Un amour de ses racines, la Russie, on l'aura compris, qui le peine que davantage face à la situation actuelle : « C'est une discussion qui durerait des heures. Poutine, c'est Poutine, je ne développerai pas davantage, on m'a compris, mais il faut voir ce conflit dans une perspective historique. Il est possible d'en expliquer les origines, les tenants et aboutissants », assure le photographe, qui est par ailleurs formel : personne n'en ressortira gagnant...

Et de continuer : « J'ai eu la chance de grandir immergé dans la culture russe, avec des Russes Les Slaves - sans tomber dans la généralisation non plus ), incarnent un peuple merveilleux, qui a toujours été proche de la France malgré les tragédies. Alors de voir que pour le 80e anniversaire de la Libération, le président ukrainien a été invité, alors que sa nation était du côté des nazis, et pas les russes, qui ont sacrifié plus de 20 millions de ses citoyens, cela pose des questions... »

Quand on demande au descendant de Tolstoï d'évoquer cette âme russe, il répond par une expérience de vie : « Lorsque je suis allé visiter des Russes, notamment du temps de l'Union Soviétique, malgré le manque de moyens et de nourriture, ils se sont privés des jours et des semaines avant pour que l'hospitalité soit sans limite. Cela démontre une générosité d'âme et un esprit de partage. Toutefois, la mentalité russe peut aussi être très nationaliste, voire populiste. »

Photo des obsèques de Léon Tolstoï. Les Amis de Léon Tolstoï.

