Une enquête sur les problématiques des salons et festivals BD

Non loin de Toulouse, le festival de la BD de Colomiers s’apprête à rouvrir ses portes. Prenez note : du 15 au 17 novembre 2024, la ville tout entière sera le théâtre d’événements hauts en couleur. Comme à l’accoutumée, les éditeurs et éditrices indépendants seront mis à l’honneur dans une myriade de conférences et dédicaces. Cette année, ne manquez pas l’exposition consacrée à Drawn & Quarterly, et profitez d’une rencontre exclusive avec Émilie Tronche, créatrice de la série animée ARTE Samuel.