L'ours polaire : un combat pour l'empathie

Au pôle Nord, les photos aux légendes dramatiques où un ours blanc semble perdu, sinon désespéré, sur son bout de glaçon rachitique à grande distance de toute banquise stable et rassurante, font florès et tirent une larme, bien vite séchée pour passer à autre chose, aux téléspectateurs ou aux lecteurs préoccupés par quelque autre souci plus immédiat, mais certainement moins vital pour le reste du monde. Et pourtant moins télégénique !

Déjà auteur, dans la même collection Mondes Sauvages d’Actes Sud, du magnifique L’ours, l’autre de l’homme, Rémy Marion poursuit sa narration avec ces animaux exceptionnels que sont les ours polaires qu’il qualifie de « clochards magnifiques » en nous emmenant à leur suite dans ces immensités glacées du Grand Nord qu’il a, lui-même, arpenté à de nombreuses reprises afin de contribuer à leur connaissance, à la compréhension de leur comportement, à la détermination de l’intensité des menaces qui pèsent sur eux et à l’évaluation des mesures de protection qui ont été promulguées et mise en œuvre tout autour du pôle Nord (tout au moins dans les régions ou pays qui sont encore accessibles aux surveillances des scientifiques) !

Qu’elle n’a pas été ma surprise quand, dès l’introduction du livre, Rémy Marion n’hésite pas à bousculer son lecteur (certainement déjà convaincu de la fragilité de l’espèce, comme je l’étais, et le suis resté, en attaquant les premières pages de cet ouvrage) en déclarant qu’« on voudrait nous faire croire que la sauvegarde de l’ours polaire est une finalité, mais son espèce est moins importante que les abeilles, les lemmings, ou même l’ours brun […]. L’ours polaire viendrait à disparaître que cela ne déséquilibrerait pas l’écosystème arctique […]. Si on protège cette espèce [...] cela aidera à protéger son environnement et les espèces périphériques […]. Cela revient à […] trier les espèces vivantes non plus pour leur niveau d’interaction dans et pour l’écosystème, mais en fonction de leur capacité à fédérer l’empathie » !

Considérant que l’ours polaire apporte « peu de choses [...] à la banquise » alors qu’il tient une place immense dans notre « imaginaire […] : le sauvage, la vibration qui unit les hommes et le reste de la vie sur Terre », alors, oui, il considère qu’il représente des « liens ténus qu’il faut préserver impérativement » !

La planète n'est pas un danger

Son combat est clair et clairvoyant : « La planète n’est pas un danger ». Elle a survécu à de nombreux cataclysmes depuis son apparition dans le système solaire et continuera de le faire ! « C’est la vie et la biodiversité qui sont menacées » et donc le cadre dans lequel nous vivons !

Les observations de phénomènes météorologiques exceptionnels à répétition sous ces latitudes extrêmes sont les signes des événements catastrophiques qui menacent notre avenir lui-même.

Et c’est dans ces paysages glacés, mais pas désertiques que « l’éternel errant comme le voit les Inuits » passe une vie de flânerie, de sa naissance (où il ne fait même pas 1 kg), à sa sortie de la tanière (une dizaine de kilogrammes), jusqu’à l’âge adulte (où certains mâles dépasseront les 600 kilogrammes alors que les femelles dépasseront les 400), avec une espérance de vie de l’ordre de 25 ans !

Une errance totalement calquée sur la présence de la glace de mer grâce à laquelle certains individus parviennent à faire le tour du pôle, à bonne distance, faisant fi des conventions humaines qui s’obstinent à dessiner des limites territoriales (Russie, Canada, États-Unis, Danemark et Norvège) dans ces milieux extrêmes.

Évolution des espèces

Des conditions géopolitiques qui ne simplifient pas (surtout en ces périodes troublées) le suivi scientifique de ces animaux qui ont évolué, tout au long de leur pénétration dans cet écosystème qu’ils dominent, au-dessus de l’eau, de toute la majesté de leur corps phénoménal et de leurs adaptations non moins phénoménales aux contraintes imposées justement par cet écosystème : Rémy marion ose affirmer que « l’ours polaire se rapproche du chef-d’œuvre, nul besoin d’un créateur, la sélection naturelle peut tendre vers l’excellence » !

Au point d’être parfois considéré comme un « cul-de-sac évolutif »... car cette spécialisation extrême « fragilise ces espèces tellement bien adaptées si leurs conditions de vie viennent à évoluer rapidement » !

Parmi ces spécialisations, les capacités olfactives semblent faire partie des gènes particulièrement favorisés par la sélection naturelle : un point commun avec ses lointains cousins bruns dont les Amérindiens n’avaient pas manqué de remarquer les prouesses auditives en affirmant que « lorsqu’une aiguille de pin tombe, l’aigle la voit, le chevreuil l’entend et l’ours la sent ». Une faculté bien pratique, sinon indispensable, pour trouver un ou une partenaire ou une proie !…

Au fil de ses pérégrinations, Rémy Marion ne manque pas d’évoquer le lien totémique inévitable qui s’est développé entre l’ours et les hommes qui ont aussi colonisé les mêmes territoires.

Les connaissances acquises par Rémy Marion lui permettent de fournir au lecteur les clés les plus fondamentales du passé, du présent et de l’avenir de cet animal emblématique qui semble avoir fait converger vers lui tous les superlatifs de l’admiration, de l’empathie et de l’imaginaire y compris dans la mythologie des peuples du Nord.

C’est à un partage de ses connaissances qu’il nous invite dans ce livre où science et anecdotes convergent vers une conclusion à l’image de son introduction : « il n’est pas certain que cette espèce, comme bien d’autres, résiste aux divers assauts que les hommes infligent à l’Arctique et au reste de la biosphère. […] Sommes-nous prêts à imaginer un monde sans ce repère, sans notre double sauvage » ?