Francine Pascal, l'autrice “jeunes adultes” aux 200 millions de ventes, est morte

Francine Paula Pascal, née Rubin le 13 mai 1932 à Manhattan, New York, a commencé sa carrière en écrivant pour divers magazines et avec son second mari, John Pascal, pour le soap opera The Young Marrieds dans les années 60.

Les Jumelles de Sweet Valley

Elle a ensuite été inspirée à écrire pour les adolescents à partir de 1975, ce qui a donné naissance à Sweet Valley High en 1983. Elle a écrit les sept premiers livres de la série avant de superviser une équipe de prête-plumes pour continuer l'expansion de la marque jusqu'en 2003, avec un bref retour en 2011, , où elle a revisité ses personnages dans la trentaine.

Sweet Valley High, titre traduit en français par Les Jumelles de Sweet Valley, et édité chez J'ai Lu, suit les péripéties des jumelles californiennes Jessica et Elizabeth Wakefield. Cette série littéraire est devenue emblématique pour de nombreuses générations. Elizabeth, la douce et sincère, y contraste avec sa sœur Jessica, plus espiègle et parfois irresponsable.



Dans une interview accordée au Guardian en 2012, Francine Pascal, avait révélé son intention de « représenter le lycée comme un microcosme du monde réel », intégrant drames et rebondissements pour captiver un large public. Les tomes suivants de la série ont même exploré des thèmes surnaturels et policiers.

La série a été adaptée en série télévisée en 1994, et a duré quatre saisons, soit 88 épisodes de 25 minutes. En France, elle a été initialement diffusée sur TF1.

En plus de Sweet Valley High, Francine Pascal a développé d'autres œuvres, telles que la série Fearless, publiée en France chez Fleuve Noir.