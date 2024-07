La liberté enivrante de la jeunesse et les tumultes des premiers amours

Victor, fasciné par l'architecture du nord avec ses briques rouges robustes et son ciel gris austère, trouve une liberté sans pareille dans les rues de Lille, où il aime flâner la nuit et au petit matin. Ses journées oscillent entre les études et les soirées festives avec ses amis, jusqu'à ce qu'il rencontre Fleure.

Leur entente semble improbable : elle préfère la lecture et le calme, tandis qu'il est attiré par l'effervescence des débats passionnés. Cependant, Victor entrevoit en Fleure la possibilité d'une passion naissante, voire l'illusion d'une quiétude.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Arthur Dayras, né en 1993 et ayant vécu entre Lille, Lyon et Saint-Étienne avant de s'établir à Paris, est co-fondateur de la revue littéraire L'Allume-Feu en 2018.

Il conjugue aujourd'hui ses activités entre le Centre Pompidou, où il assiste le directeur du musée, le quotidien L'Œil de la photographie et ses projets d'écriture. Dans ce roman, la langue oscille entre poésie et tragédie, retraçant avec une troublante véracité la débâcle de l'amour et l'émergence de la violence.

