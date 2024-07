Gallimard et Flammarion dans la longlist du Prix Booker 2024

Outre Edmund de Waal, le jury inclut l'écrivaine primée Sara Collins, Justine Jordan, rédactrice de fiction pour le Guardian, l'écrivaine renommée et professeure Yiyun Li, ainsi que le musicien, compositeur et producteur Nitin Sawhney.

La shortlist de six livres sera annoncée le lundi 16 septembre lors d'une soirée de célébration dans les Portico Rooms à Somerset House à Londres. Les auteurs sélectionnés recevront chacun 2500 £ et une édition spécialement reliée de leur livre. Le gagnant sera annoncé lors d'une cérémonie et d'un dîner à Old Billingsgate à Londres le mardi 12 novembre, recevant 50.000 £ et la reconnaissance internationale.

Cette première liste de 13 titres, surnommée le Booker Dozen, inclut des comédies noires, des épopées multigénérationnelles, des méditations sur la douleur de l'exil, un polar, un thriller d'espionnage, un compte-rendu impitoyable sur la boxe féminine et une réinterprétation d'un classique du XIXe siècle.

Les juges ont sélectionné ces ouvrages parmi 156 livres publiés entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024. Le prix est ouvert aux œuvres de fiction longue par des auteurs de toute nationalité, écrits en anglais et publiés au Royaume-Uni et/ou en Irlande.

À noter, la présence pour la première fois d'un premier auteur néerlandais et amérindien à être, ainsi que le premier australien en huit ans, un écrivain britannico-libyen, et des auteurs du Canada, du Royaume-Uni, d'Irlande et des États-Unis.

La longlist du Booker Prize 2024 :

Wandering Stars, de Tommy Orange, Harvill Secker

Wild Houses, de Colin Barrett, Jonathan Cape

Held, de Anne Michaels, Bloomsbury

Creation Lake, de Rachel Kushner, Jonathan Cape

This Strange Eventful History, de Claire Messud, Fleet

Playground, de Richard Powers, Hutchinson Heinemann

Enlightenment, de Sarah Perry, Jonathan Cape

Orbital, de Samantha Harvey, Jonathan Cape (Traduction (Anglais) de Claro pour Flammarion)

James, de Percival Everett, Mantle

The Safekeep, de Yael van der Wouden, Viking

My Friends, de Hisham Matar, Penguin Press (Mes Amis, traduit de l'anglais (Libye) par David Fauquemberg pour Gallimard)

Stone Yard Devotional, de Charlotte Wood, Sceptre

Headshot, de Rita Bullwinkel, Daunt Books

C'est le cinquième roman de l'Irlandais Paul Lynch, Prophet Song, qui a remporté le Prix Booker 2023. Il y narre le parcours d'une famille et d'un pays au bord de la catastrophe, alors qu'un gouvernement irlandais imaginaire bascule vers la tyrannie...

Crédits photo : Booker Prize