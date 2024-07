Quand Chat Gépété raconte la Genèse

Cependant, elle l'a fait de manière complètement décalée : Adam et Ève sont devenus Adam et Nicole, leurs membres sont dans le désordre, le fruit de la connaissance est devenu une carotte et le serpent une queue de diplodocus.

Dans Au travail, Christian Voltz questionne avec humour l'utilisation de l'IA et ses limites dans le monde de la création. La confrontation des images bricolées à grand renfort d'objets de récupération et l'IA ont pour objectif de faire émerger une nouvelle imagerie autour de cette dernière.

Un album des éditions du Rouergue, pour les enfants dès 5 ans, dont un extrait est à découvrir ci dessous :

Christian Voltz, né en 1967 à Strasbourg où il réside actuellement, a étudié aux Arts Décoratifs. Affichiste et illustrateur, il collabore avec la presse et l’édition jeunesse. Son premier ouvrage, Toujours rien ?, publié au Rouergue en 1997 reçoit notamment le Prix Sorcières Album en 1998. Au Rouergue, il a publié une vingtaine d'albums. Aujourd'hui, ses œuvres sont traduites en neuf langues, dont l'anglais, l'allemand, le portugais, le coréen, l'espagnol, le grec, l'italien et le chinois traditionnel.

