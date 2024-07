Dix auteurs de BD entrent dans la collection du Centre Pompidou

La collection du Musée national d’art moderne est l’un des ensembles mondiaux de référence pour l’art des 20e et 21e siècles. En réunissant un large panel d’artistes et de formes d’art, la collection du Centre Pompidou permet de retracer et d’éclairer les mouvements fondateurs et les figures magistrales de l’art moderne et contemporain.

Dernièrement, la BD s’est emparée de ce musée si atypique, à la tuyauterie colorée. À tous les étages, l’on retrouve divers mouvements et sous-genres du 9e art, allant de Corto Maltese, à Marion Fayolle, en passant par les débuts de la BD et du comics dans une exposition retraçant 60 ans d’Histoire.

Exposition sur Corto Maltese au Centre Pompidou / ActuaLitté CC-By-SA

La BD, art culturel populaire

En acquérant des oeuvres issues du 9e art au sein de sa collection, le musée souhaite réaffirmer sa position : la BD a toute sa place dans les musées, et fait partie intégrante de l’histoire culturelle contemporaine.

En 2006, le don d’une planche de L’Affaire Tournesol par la Fondation Hergé, suite à une exposition monographique, a marqué la volonté d’élargir la collection à la bande dessinée. Cependant, depuis cet événement fondateur, seule l’entrée d’une série de dessins de Robert Crumb, grâce à la donation de Florence et Daniel Guerlain, a continué cet engagement.

Enrichir la collection

La préparation des diverses expositions habillant actuellement les couloirs du musée a permis au Centre Pompidou de renforcer ses liens avec les artistes.

Ainsi, les planches de dix dessinatrices et dessinateurs intègrent la collection du Centre Pompidou : David B., Edmond Baudoin, Blutch, Nicolas de Crécy, Emmanuel Guibert, Benoît Jacques, Éric Lambé, Lorenzo Mattotti, Catherine Meurisse, ainsi que Fanny Michaëlis qui a créé l’affiche de « La BD à tous les étages ».

À gauche, David B., Nick Carter et André Breton (2019) / À droite, Blutch, La Mer à boire (2022)

Une dynamique que le musée compte bien poursuivre, espérant rapidement agrandir la collection : « Le Centre Pompidou forme le vœu que l’entrée en collection de ces nouvelles œuvres de bande dessinée, à la suite de celles d’Hergé et de Crumb, soit suivie par nombre d’autres », conclut l’équipe du musée.

