L'Herbier de Johannes Hartlieb : un trésor médiéval de la Botanique et la Magie

Cet herbier, unique en son genre pour la période incunable en Allemagne, inclut des descriptions des plantes et de leurs usages médicinaux. Des illustrations stylistiquement rudimentaires certes, mais aussi destinées à émerveiller, plus qu'à servir d'outil pharmacologique pratique d'ailleurs, met en évidence The Public Domain Review.

Ce manuscrit constitue en réalité un développement du Buch der Natur (Livre de la Nature) de Konrad von Megenberg, qui était lui-même une adaptation des textes d'herboristerie de Thomas de Cantimpré et d'Albert le Grand, basés sur des connaissances botaniques arabes. Johannes Hartlieb enrichit son ouvrage, au regard de ses prédécesseurs, de sections supplémentaires sur les remèdes issus de sources inconnues, incluant des médicaments à base de plantes, mais aussi d’animaux.

Il hérite par ailleurs d'une structure systématique venue du philosophe antique Théophraste, où chaque plante est d'abord nommée, puis localisée avec des précisions sur les conditions nécessaires à sa conservation et à son utilisation. L'ouvrage se plonge dans la médecine basée sur la théorie des humeurs, concept ancien qui postule que la santé humaine est régie par quatre fluides corporels : le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Selon cette théorie, l'équilibre de ces humeurs influence le tempérament, la santé et le bien-être d'une personne, et leur déséquilibre peut entraîner des maladies.

Chaque plante traite des affections correspondant à des états contraires dans le corps, telles que l'utilisation du chou frais et humide pour traiter les maux de tête chauds et secs...

Kräuterbuch. En haut, de gauche à droite : Courge, Chou, Chicorée / En bas : Centaurée, Scammonée, Arum. Bibliothèque du Congrès.

Entre occultisme et roman de courtoisie

Johannes Hartlieb, né vers 1410 et décédé en 1468, est principalement reconnu pour ses contributions en tant que médecin, écrivain et conseiller auprès de la cour de Bavière. Il a étudié la médecine à l'université de Padoue, un centre d'enseignement prestigieux de l'époque. Au service du duc Albert III de Bavière, il s'est distingué par ses compétences médicales, mais aussi par ses vastes connaissances en philosophie et en occultisme...

Son œuvre la plus célèbre, Das Buch aller verbotenen Künste (Le livre de tous les arts interdits), explore les pratiques de la magie, de la divination et de la sorcellerie, notamment les pratiques de nécromancie et chiromancie. Ce travail, rédigé vers 1456, reflète la fascination et la crainte de l'époque envers les arts occultes, en dépeignant non seulement des techniques magiques, mais également en mettant en garde contre les dangers et les implications morales de telles pratiques. On devinera ainsi aisément que son herbier soit pénétré de toute cette approche du monde.

Il a écrit d'autres textes influents en son temps, y compris des traductions et adaptations d'oeuvres courtoises, et des traités médicaux, mais c'est son approche détaillée et critique de la magie qui marque une étape importante dans la perception médiévale des sciences occultes. Son travail se situe à l'intersection de la croyance, de la science et de la philosophie, offrant un aperçu précieux sur le contexte intellectuel et culturel du XVe siècle.

Kräuterbuch. En haut, de gauche à droite : Alkanna, Guimauve (la plante, pas la confiserie), Piloselle / En bas : Aloès, Éponge de sapin, Basilic. Bibliothèque du Congrès.

Crédits photo : Bibliothèque du Congrès